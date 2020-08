L’été est maintenant terminée et c’est la rentrée pour beaucoup d’entre nous. Septembre est souvent synonyme de nombreuses sorties jeux vidéo et amorce une fin d’année bien remplie : entre les grosses productions et licences annuelles et les consoles de nouvelle génération, il y a de quoi faire. Comme en août 2020, on fait le point sur tout ce qu’il va sortir.

Quelles sont les sorties jeux vidéo en septembre ?

Comme toujours, on commence par faire le point sur les sorties majeures avec une vidéo. Dans celle-ci, on vous présente les jeux qui sont les plus attendus ou les plus prometteurs. Difficile donc de ne pas évoquer Marvel’s Avengers, Mafia Definitive Edition, Genshin Impact ou encore la compilation Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Un mois qui est donc bien chargé.

Toutes les sorties jeux vidéo septembre 2020

Voici la liste complète des sorties jeux vidéo en septembre 2020 :

1er septembre

2 septembre

Good Pizza, Great Pizza (Switch)

3 septembre

4 septembre

8 septembre

9 septembre

The Outer Worlds : Peril on Gorgon (PC, PS4, One)

10 septembre

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York (PC)

Hotshot Racing (PC, PS4, One, Switch)

11 septembre

15 septembre

Spelunky 2 (PS4)

Fight Crab (Switch)

eFootball PES 2021 (PC, PS4, Xbox One)

17 septembre

18 septembre

WWE 2K Battlegrounds (PC, PS4, One, Switch)

Crysis Remastered (PC, PS4, Xbox One)

Commandos 2 HD Remaster

Georifters (Switch)

22 septembre

23 septembre

24 septembre

25 septembre

Mafia Definitive Edition (PC, PS4, One, Stadia)

Port Royale 4 (PC, PS4, One, Switch)

Chasseurs de Trolls – Protecteurs d’Arcadia (PC, PS4, One, Switch)

28 septembre

29 septembre

The Walking Dead Onslaught (PC PS4 VR)

30 septembre

