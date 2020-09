The Survivalists

The Survivalists est un jeu d'aventure et de survie dans lequel il faut tenter de rester en vie par tous les moyens au sein d'une île. Il faut alors bâtir un foyer et l'entretenir, tout en chassant pour se nourrir et en explorant l'île pour en découvrir ses secrets. Les environnements sont générés de manière procédurale, et un cycle jour/nuit est présent dans le jeu. Il est possible de jouer à plusieurs, et de combattre les ennemis qui menacent votre survie en créant des armes.