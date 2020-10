Monster Truck Championship

Monster Truck Championship est un jeu de course et de simulation de Monster Truck. Démontrez vos talents de pilote à travers les 25 arènes que compteront le titre et imposez votre style. Choisissez parmi les 16 Monster Trucks différents et affrontez des pilotes chevronnés, en local ou même dans un mode en ligne. Promettant une conduite réaliste, maîtrisez ces immenses engins et prouvez votre valeur en participant aux 3 ligues que comportent Monster Truck Championship.