Transformers: Battlegrounds

Fans de la saga Transformers, vous allez adorer Transformers: Battlegrounds. Alors que la Terre est envahie et que Megatron, le chef des Decepticons est sur le point de capturer The Allspark, Bumblebee et les Autobots ont besoin d’un nouveau commandant pour les aider à rétablir la paix dans l’univers – vous !