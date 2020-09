Nickelodeon Kart Racers 2

Nickelodeon Kart Racers 2 est un jeu de courses regroupant tous les héros emblématiques des show télévisés Nickelodeon, de Bob l'Eponge à Korra, en passant par les Razmoket et les Tortues Ninja. Plus de trente personnages sont jouables dans cette suite, avec 28 courses différentes. Comme la plupart des jeux du genres, il est jouable jusqu'à 4 joueurs et la personnalisation des karts est au programme.