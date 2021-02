Février vient tout juste de débuter, l’occasion idéale pour notre équipe de faire le point sur les sorties jeux vidéo à venir. Après un mois de janvier relativement calme, marqué tout de même par les sorties de The Medium ou encore Hitman III, voyons un peu ce qui nous attend dans les prochaines semaines.

Quelles sont les sorties jeux en février 2021 ?

Sans grande surprise, février reste relativement calme avant un mois de mars qui s’annonce costaud. Cependant, il y a tout de même quelques sorties intéressantes, que ce soit sur la scène indépendante ou chez les plus grosses productions. Bien sûr, difficile de passer à côté de Nioh Collection, Ys IX, Persona 5 Strikers, Bravely Default II ou encore Destruction AllStars. On vous résume tout ça dans cette vidéo et on vous liste l’intégralité des sorties plus bas.

Toutes les sorties jeux vidéo février 2021

2 février

4 février

5 février

10 février

Scarlet Hood and the Wicked Wood (PC, accès anticipé)

11 février

Little Nightmares II (PC, PS4, One, Switch)

Death Crown (PS4, Xbox One, Switch)

12 février

15 février

Super Seducer 3 (PC, Switch)

18 février

King of Seas (PC, PS4, Xbox One, Switch)

19 février

Fallen Legion : Revenants (PS4, Switch)

Azur Lane: Crosswave (Switch)

23 février

25 février

26 février

Acheter les jeux de janvier au meilleur prix