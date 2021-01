Décembre est désormais terminé et emporte avec lui une année particulière. Riche en jeux vidéo, mais également très difficile pour beaucoup d’entre nous. Janvier débute et permet d’entamer une année 2021, qui, on l’espère, sera meilleure. Quoiqu’il en soit, on vous adresse nos meilleurs vœux et on vous liste toutes les sorties jeux vidéo à venir en janvier sur consoles et PC.

Quelles sont les sorties jeux en janvier 2021 ?

Après un mois de décembre surtout marqué par l’arrivée de Cyberpunk 2077, les prochaines semaines seront plus calmes. Comme tous les ans, janvier est l’habituelle mise en bouche, avec un nombre relativement faible de sorties. Néanmoins, il y a tout de même quelques gros titres à retenir, à l’instar de Hitman III, qui sortiront dans les prochains jours, comme on vous le montre dans notre vidéo.

Toutes les sorties jeux vidéo janvier 2021

7 janvier

Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest (Switch)

Iris.Fall (PS4, Xbox One, Switch)

12 janvier

King Arthur: Knight’s Tale (PC en Early Access)

Five Nights at Freddy’s : Core Collection (PS4, Xbox One, Switch)

14 janvier

20 janvier

Hitman III (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Stadia)

21 janvier

26 janvier

28 janvier

The Medium (PC, Xbox Series)

Sword of the Necromancer (PC, PS4, Xbox One, Switch)

Olija (PC, PS4, Xbox One, Switch)

The Yakuza Remastered Collection (PC, Xbox One)

Heaven’s Vault (Switch)

29 janvier

Acheter les jeux de janvier au meilleur prix