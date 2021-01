NUTS

NUTS est un jeu de simulation qui vous emmène dans la forêt de Melmoth. Votre mission ? Il vous faudra placer vos équipements de surveillance vidéo afin de suivre le déplacement de plusieurs écureuils pour découvrir leurs curieuses et mystérieuses activités nocturnes. Le joueur dispose d'une station de surveillance au sein de sa caravane et pourra explorer la forêt à sa guise en journée pour positionner et tirer le meilleur parti des équipements qui sont à sa disposition.