Test Hitman III – L’agent 47 toujours au top de sa forme

Après un Hitman 2 très abouti, IO Interactive revient logiquement avec Hitman III, censé clôturer la trilogie de notre assassin orné d’un code barre sur la nuque. Revenant dans une nouvelle aventure avec de nouvelles cibles à éliminer et de nouvelles destinations à visiter, le bébé d’IO Interactive a visiblement trouvé la formule ultime car notre tueur à gages est une nouvelle fois au top de sa forme, même si tout n’est pas parfait loin de là.

Conditions de test : Nous avons terminé une première fois la campagne d’Hitman 3 en sept heures de jeu en mode professionnel, en prenant notre temps pour éliminer nos cibles. Nous avons ensuite passé quelques heures supplémentaires sur les modes contrats, escalade ainsi que les niveaux des précédents volets. Le jeu a été testé sur PC avec 16 Go de RAM, une GTX 1070 et un i5 cadencé à 3.8 GHz.

L’agent 47 a encore du boulot

La licence Hitman a toujours été inégale dans son scénario, mais Hitman 2 relevait bien le niveau après un premier volet très poussif de ce côté-là. Ici dans Hitman III, le troisième opus suit le chemin de son prédécesseur. Effectivement, le titre est la suite directe d’Hitman 2, où notre Agent 47 sera cette fois-ci à la poursuite de Providence. Notre assassin aura pour objectif pur et simple de mettre hors d’état de nuire cette organisation secrète en compagnie comme toujours de la sublime Diana Burnwood ainsi que Lucas Grey.

Une mission qui s’avère simple pour notre tueur à gages, mais la trame se dotera forcément de quelques rebondissements bienvenus. Dans l’ensemble, le titre s’offre un fil rouge pour le moins aussi captivant que ne l’était Hitman 2. Il y aura des moments assez forts et les cinématiques narrent le tout de manière impeccable et avec une bonne mise en scène. Toujours sans spoiler qui plus est, sachez que la fin nous laisse malheureusement sur notre faim et aurait dû être mieux travaillée pour le coup.

C’est un peu le problème de la trame scénaristique, pourtant bien menée de bout en bout et qui aurait dû pousser un peu plus loin. Néanmoins, nous compterons sur le titre pour nous offrir des panoramas superbes dans sa direction artistique. De Dubaï, en passant par Berlin ou encore Chongqing, force est de constater que le titre nous fait voir du pays en sus de nous dépayser totalement. Encore du beau boulot signé IO Interactive en somme.

L’art de l’infiltration à son paroxysme

Sans réelle surprise, Hitman III reprend très logiquement le chemin de son aîné. Effectivement, la campagne nous propose pas moins de six destinations à visiter, et votre objectif final est d’éliminer les cibles que l’on vous impose tout en restant incognito. Rien de véritablement nouveau à signaler dans le gameplay puisque vous devrez comme toujours vous infiltrer en changeant de déguisement, en cachant les corps via des bennes à ordures ou placards pour ne pas vous faire repérer et j’en passe.

Les seules nouveautés que nous pourrons finalement notifier seront l’apparition de raccourcis ainsi que de votre appareil photo. Les raccourcis qui se débloquent d’un seul côté, vous permettront par exemple de pouvoir utiliser certaines échelles et atteindre certains endroits plus facilement. Concernant ensuite l’appareil photo, ce dernier vous donne la possibilité de prendre des photos, mais aussi de scanner divers objets voire vous autoriser à pirater certaines portes. Il s’agit là de deux nouveautés apportant un petit plus au gameplay, sans que cela ne soit une grosse révolution.

Au-delà de ça, le gameplay de Hitman III est toujours souple, bien rôdé, et avec un côté infiltration propre qu’on lui connaît bien. Il faudra comme d’habitude bien analyser l’environnement, le cheminement des cibles et divers gardes, mais aussi écouter diverses conversations qui pourraient vous donner des indices sur quoi faire pour vous rapprocher le plus possible de vos victimes. Cela vous donne parfois accès à des intrigues, une mécanique déjà vue sur les précédents volets. Ce système a fait ses preuves et est pratique, dans la mesure où cela aide les joueurs à se rapprocher des cibles à éliminer sans se prendre la tête.

Voilà de quoi attirer les néophytes de la licence comme les joueurs habitués des Hitman. Également, les possibilités d’assassinat sont une fois de plus immenses. En supplément des intrigues qui permettent de flinguer plus facilement vos cibles, il y aura d’autres cheminements en matière d’élimination entre l’empoisonnement, l’électrocution, voire maquiller votre crime en accident. Une fois de plus, le titre de IO Interactive arrive sans problème à assurer la rejouabilité des niveaux avec ce côté ouvert, totalement libre et encourageant l’exploration.

En parlant d’aspect ouvert justement, il faut savoir qu’IO Interactive a encore une fois construit des niveaux assez fabuleux dans Hitman III. La plupart des niveaux sont plus ou moins grands dans l’ensemble, et l’exploration est à ce propos intéressante car vous pourrez systématiquement découvrir de nouveaux moyens de parvenir à vos fins à chaque partie afin d’éliminer vos cibles. Le level-design est au passage encore cohérent avec une verticalité bien ficelée, avec énormément de passages ou raccourcis à prendre.

Clairement, IO Interactive est encore un maître en la matière même si qu’on se le dise, le dernier niveau est bien différent des précédents avec une orientation beaucoup plus action. C’est le petit bémol que l’on pourra reprocher au jeu car ce n’est pas vraiment ce que l’on demande à une licence estampillée Hitman généralement. Toutefois ne crachons pas dans la soupe, parce que le niveau en question se dote en définitive d’une construction logique, mais avec un effet de surprise de courte durée car il s’agit de quelque chose que l’on a vu maintes fois dans bon nombre de jeux vidéo.

Cependant le léger changement est bienvenu, comme certains objectifs qui se dotent d’une variante assez sympathique sur certains niveaux. D’ailleurs, notez que comme les deux premiers volets, l’expérience engrangée dans le niveau fera monter votre niveau de maîtrise de celui-ci, et vous autorisera de débloquer de nouveaux objets ou lieux sur lesquels vous pourrez débuter la mission. Voilà une nouvelle fois une mécanique qui fonctionne du feu de dieu, et encourageant ainsi la rejouabilité.

IA, gunfights, contenu… Du bon ?

L’IA du troisième opus de IO Interactive semble avoir lui aussi subi un petit lifting non négligeable. Cette dernière nous a semblé un peu plus cohérente qu’Hitman 2, et réagit de manière proportionnée par rapport à nos actions. Ceci dit, il y a encore hélas quelques ratés avec une certaine paranoïa encore visible chez certains PNJ, pouvant parfois devenir suspicieux pour rien. Mais à part ça, l’IA de Hitman III n’est vraiment pas mauvaise même si la réactivité des ennemis laisse encore à désirer par moments.

Pour les gunfights, Hitman III n’a pas vraiment amélioré sa formule. On reste sur la même disposition que dans Hitman 2, à l’exception d’une légère souplesse. L’impact des balles est en revanche assez bluffant sur cet opus, et on apprécie de placer quelques headshots bien sentis sur nos cibles. En globalité, pour un titre qui n’est sûrement pas orienté action à la base, Hitman III propose des gunfights relativement honnêtes et avec un système de couverture solide.

Quant au contenu de Hitman III enfin, il est gargantuesque. Il y a d’abord la campagne doté d’une rejouabilité assez énorme vu les possibilités d’assassinat, puis également les mythiques modes Sniper Assassins et contrats, dont ce dernier vous permet de désigner vos propres cibles sur les niveaux déjà existants et les partager à la communauté. Le mode Escalade est encore de la partie – vous devez éliminer vos cibles sous conditions -, et on obtient un contenu complet dont les joueurs pourront passer des heures dessus.

En sus, pour gâter une nouvelle fois les joueurs possédant Hitman 1 & 2, sachez que ces deux volets seront inclus gratuitement dans Hitman III sans frais supplémentaires. De quoi ravir les joueurs qui pourront donc redécouvrir les précédents volets avec les améliorations graphiques et de gameplay de Hitman III. Concrètement, la durée de vie du soft est pratiquement infinie avec ses nombreux modes de jeu et les deux volets inclus gratuitement pour ceux qui les avaient déjà achetés auparavant.

Une technique revue pour un sound design irréprochable ?

Le moteur glacier de IO Interactive a incontestablement fait un bond en avant non négligeable. Devenant sérieusement vétuste dans Hitman 2, le troisième volet a rectifié le tir en proposant dans un premier temps des textures un peu plus fines et avec un rendu vraiment joli. Le titre est également sublimé sans soucis avec de fantastiques effets de lumière et de reflets qui forcent le respect, ce qui ajoute une touche réaliste non négligeable.

Si les modèles 3D sont encore pour la plupart relativement mi-figues mi-raisins et que quelques bugs mineurs font sérieusement tiquer, le reste est clairement somptueux au niveau des décors, vachement agréables pour la rétine.

Mention spéciale au niveau de Chongqing, vraiment fabuleux de beauté rien qu’avec les nombreux néons qui jonchent la ville. En clair, le glacier engine d’IO Interactive s’offre une seconde jeunesse bienvenue et doté surtout d’une optimisation exemplaire.

On finit avec le sound design. Indéniablement, les doublages en V.O. sont convaincants pour ne pas changer, et le tout est forcément sous-titré en français. Concernant le reste, les musiques sont clairement dans le ton du jeu tout le long et fonctionnent merveilleusement bien. Même son de cloche pour les bruitages, toujours aussi crédibles.