Après une semaine marquée par l’arrivée de Crucible ou encore du délirant Maneater, les prochains jours seront principalement sous le signe de RPG et de jeux sur Switch. Comme chaque lundi, on fait le point sur ce qui arrive dans nos étalages.

Quelles sont les sorties jeux du 25 au 31 mai 2020 ?

Minecraft Dungeons (PC, PS4, One, Switch) – 26 mai

La célèbre franchise Minecraft, qui cartonne toujours autant, tente de se réinventer, plus de dix ans après son lancement. Parmi les titres en cours de Mojang (qui prépare d’autres projets) on y retrouve un certain Minecraft Dungeons, un dungeon crawler qui se présente comme une alternative accessible et abordable de Diablo. On partira à la bataille contre une entité malfaisante avec un jeu jouable en solo ou en coopération jusqu’à 4 joueurs.

The Elder Scrolls Online: Greymoor (PC) – 26 mai

Les joueurs de The Elder Scrolls le savent, la fin du printemps signe également l’arrivée de nouvelles extensions pour le MMO. Cette fois, on part dans les contrées de Bordeciel avec des événements qui se situent 900 ans avant ceux de Skyrim. On aura encore une fois de nouveaux contenus et pas mal de choses à faire. A noter que sur PS4 et Xbox One, la sortie est fixée au 9 juin.

Xenoblade Chronicles Definitive Edition (Switch) – 29 mai

L’une des références du JRPG va revenir : Xenoblade Chronicles, qui avait fait des merveilles sur Wii, fait son retour sur Switch avec des graphismes remaniés, une nouvelle interface et quelques musiques réorchestrées. Cerise sur le gâteau, on aura aussi droit à un épilogue loin d’être avare en contenu puisqu’il devrait offrir un peu plus de 10 heures de jeu.

Utawarerumono: Prelude to the Fallen (PS4, PS Vita) – 29 mai

Avec son nom imprononçable, la franchise Utawarerumono revient sur PS4 et Vita avec Prelude to the Fallen, un remake du tout premier épisode sorti en 2002. C’est un visuel novel qui propose une aventure fort centrée sur son histoire mais également sur ses affrontements puisqu’il propose du tactical RPG pour progresser.

BioShock, Borderlands et XCOM Collection (Switch) – 29 mai

Enfin, parmi les sorties majeures, on peut noter l’arrivée de non pas un mais trois portages sur Switch. 2K Games apporte enfin un véritable soutien à la machine de Nintendo avec l’arrivée de XCOM 2 Collection, un portage avec tout le contenu du titre, Borderlands Legendary Edition, qui va proposer le premier et second opus ainsi que Pre-Sequel (et tous leurs DLC) ainsi que BioShock The Collection qui regroupe également la saga complète. Oui, il y a de quoi faire.

La semaine est riche et il serait injuste d’oublier d’autres titres tels que le prometteur Wildfire sur PC le 26 mai, le portage consoles de Bug Fables, l’intrigant Those Who Remain et Atomicrops le 28 mai ou encore Shantae and the Seven Sirens le même jour.