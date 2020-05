Mojang devient Mojang Studios et annonce ses futurs projets

Alors que le très célèbre jeu sandbox Minecraft fête cette année son onzième anniversaire et que Minecraft Dungeons est attendu pour le 26 mai prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch, Mojang, le studio créateur de la licence, a décidé de changer de nom puisqu’il faut désormais l’appeler Mojang Studios. Pour l’occasion, l’entreprise suédoise a fait quelques annonces sur ses futurs projets.

Deux nouveaux jeux en préparation

Par l’intermédiaire d’un article publié sur le site officiel de Minecraft, Mojang Studios explique ceci : « Après Minecraft Earth et Minecraft Dungeons, nous préparons un long métrage, un spectacle épique en direct et jouons avec des idées de nouveaux jeux. » Grâce à une vidéo diffusée sur Youtube, on apprend également que deux titres inédits sont déjà en préparation (voir l’écran noir en haut à gauche aux alentours de la 42ème seconde).

Reste à savoir ce que la société suédoise nous réserve mais il faudra sans doute attendre un peu pour le découvrir.