Crucible : Présentation en vidéo du hero shooter gratuit d’Amazon

Alors que de nombreux joueurs attendent le MMO New World, les studios Amazon Games nous sortent un autre titre qui avait été annoncé en 2016 : Crucible. Le bougre, qui avait disparu de la circulation, a refait surface il y a quelques semaines pour annoncer sa sortie ce 20 mai. On a eu l’occasion d’y jouer un peu en avance avec les développeurs, idéal pour vous présenter le jeu avec une vidéo complète. On vous explique ce qu’il faut en attendre et les principales mécaniques.

Il s’agit d’un jeu de tir compétitif qui mélange les éléments d’un TPS à celui du MOBA. On y incarne un chasseur avec ses propres capacités et l’objectif sera évidemment d’être meilleur que l’équipe adversaire. Le jeu est disponible en free-to-play sur Steam, c’est donc l’occasion de le tester sans débourser. Les serveurs ont eu un peu de mal dans la soirée de lancement mais cela se calme doucement.