Après un mois relativement bien garni mais surtout marqué par quelques sorties Switch fin mai, comme Xenoblade Chronicles Definitive Edition, le mois de juin 2020 s’annonce particulièrement chargé. Pas forcément en nombre de sorties mais parce que l’on aura la suite de The Last of Us et une actualité très chargée, notamment avec de premières infos sur la PS5.

Quelles sont les sorties jeux du 1er au 7 juin 2020 ?

Valorant (PC) – 2 juin

Première sortie du mois, c’est Valorant. FPS compétitif de Riot Games, il s’agit d’un jeu de tir qui s’approche assez d’un Counter Strike avec des héros qui ont diverses compétences. Après une période de bêta qui a cartonné, le jeu sortira en version définitive ce 2 juin avec une nouvelle map et un nouvel agent.

Liberated (Switch) – 2 juin

La sortie indépendante à retenir, c’est Liberated, une BD interactive qui fait honneur au style film noir. Il sortira sur Switch en premier puis plus tard sur d’autres supports. On vous en reparle justement mercredi dans Indie Story, notre chronique centrée sur la scène indépendante.

A chaque année son épisode annuel du Tour de France et de PCM. Malgré l’annulation de l’épreuve physique, Cyanide proposera une édition 2020 avec ses nouveautés et ses améliorations. Si PCM sortira comme toujours sur PC avec une gestion plus poussée, l’épisode consoles, Tour de France 2020, fera aussi un crochet sur PC pour la première fois.

Command & Conquer Remastered Collection (PC) – 5 juin

Le premier Command & Conquer revient avec un remaster avec l’intégralité de son contenu. Ses différentes extensions donc, mais également son multijoueur. Le tout s’accompagne bien sûr de graphismes améliorés et de nouvelles options, avec une bonne dose de nostalgie.

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Switch) – 5 juin

Un peu de détente sur Switch ce vendredi avec une compilation de 51 jeux de société et grandes classiques du divertissement. Jouable seul mais surtout avec des ami(e)s, il sera ainsi possible de se faire un petit golf entre proches, un billard ou de faire des parties d’échecs.

Quelques autres noms à noter également, comme la prochaine extension des Sims 4 basée sur l’écologie ou encore la version Switch de The Outer Worlds qui, tous les deux, arriveront le 5 juin. On sera bien évidemment là pour vous en parler.