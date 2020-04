Pro Cycling Manager 2020

Pro Cycling Manager 2020 est un jeu de gestion et de simulation développé par Cyanide. Il permet de se placer dans la peau d'un manager, à la tête de sa propre équipe de cyclistes, et les entraînant en vue du célèbre Tour de France. En plus du moral des joueurs, des nombreuses responsabilités en terme de finances ou encore de recrutement sont à la charge du joueur.