L’écologie sera au centre de la prochaine extension des Sims 4

Les Sims 4 est un jeu qui dure, ce n’est pas nouveau. C’est l’écologie qui sera cette fois au centre de la prochaine extension du célèbre jeu de simulation de vie. Ce dernier sera disponible, le 5 juin sur PC, Mac, PlayStation 4 et Xbox One et sera commercialisé au prix de 39€99. Il permettra à vos sims adorés de vivre en harmonie avec la nature et Evergreen Harbor sera la toute nouvelle destination du jeu.

De nombreuses nouveautés

Evergreen Harbor ne sera pas un une ville comme les autres. Cette dernière changera selon vos actions, il sera en en effet possible de créer une communauté afin de mettre en place des actions écologiques afin de régler des problèmes comme l’eau sale ou des quartier recouverts de détritus. De nombreux objets feront leur apparitions comme des sources d’énergie renouvelables.

Vous pourrez aussi faire pousser votre propre nourriture ou encore recycler des matériaux pour créer mobilier et vêtements. Evidemment n’ayez pas peur, de nouveaux éléments de personnalisation seront disponibles pour vos sims. Bref, cette extension sera une superbe manière de sensibiliser nos sims à l’écologie. Peut-être que nos sims penseront à éteindre la lumière avant de quitter une pièce maintenant ?