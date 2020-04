Tour de France 2020

Tour de France 2020 est un jeu de simulation développé par Cyanide Studio et édité par Nacon. Il s'agit du jeu officiel permettant de participer à l'édition 2020 de la Grande Boucle. Parmi les nouveautés, le titre propose aux joueurs une vue à la première personne, l'épreuve Liège-Bastogne-Liège, une interface repensée, un contre-la-montre enrichi et une IA plus réaliste.