Sonic Frontiers révèle sa roadmap pour 2023 avec de nouveaux personnages jouables

Sonic Frontiers devrait a priori recevoir de nombreuses mises à jour techniques dans le futur, étant donné ses performances discutables, mais SEGA prévoit aussi de gâter les joueurs et joueuses avec du nouveau contenu. C’est ce qu’annonce l’éditeur en révélant la roadmap du jeu, avec une année 2023 qui sera marquée par l’arrivée de trois updates majeures visiblement riches en nouveau contenu. Et ce qui fera plaisir à tout le monde, c’est qu’il ne faudra pas débourser un centime pour découvrir tout cela.

Une année 2023 bien chargée pour le hérisson

Tout le contenu prévu pour Sonic Frontiers sera donc disponible gratuitement. Cela a été confirmé par SEGA, qui prévoit de sortir trois mises à jour conséquentes.

La première d’entre elles ajoutera un juke-box au jeu, ce qui fera sans doute plaisir à celles et ceux qui apprécient la bande-son de cet épisode (et on peut les comprendre). Le mode Photo sera aussi intégré, tout comme de nouveaux modes avec des défis supplémentaires. La deuxième mise à jour célébrera tout d’abord l’anniversaire de Sonic, avec l’arrivée d’un nouveau Koco dans le casting tout en intégrant des défis au sein des Open Zones.

Enfin, la dernière mise à jour sera sans doute la plus essentielle, puisqu’elle ajoutera du nouveau contenu scénaristique en plus de nouveaux personnages jouables. Si l’on se fie à l’image qui nous est partagée, on peut se dire que Knuckles, Tails et Amy pourraient être concernés, mais il faudra encore attendre une confirmation.

D’ici là, une petite update ajoutera un costume de Noël pour notre hérisson bleu. Ce contenu sera disponible dès le 21 décembre.

Sonic Frontiers est maintenant disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.