Nous débutons cette solution de Detroit Become Human avec le premier chapitre, La Prise d’Otage, qui servira de chapitre introductif et que beaucoup ont déjà vu au travers des démonstrations de gameplay.

Cheminement principal

Une fois arrivé dans l’appartement, vous devez parler avec le commandant Allen qui se trouve dans la chambre. En discutant avec lui vous pourrez rassembler un début d’information sur l’androïde déviant.

Vous pouvez chercher des indices dans l’appartement, ou alors partir directement sur le balcon négocier avec le déviant. Trouvez un maximum d’indice permet d’obtenir plus de choix dans la future négociation, et donc obtenir plus facilement certaines fins.

Indice 1 :

Laisser le poisson par terre

Sauver le poisson

Dès votre sortie de l’ascenseur, vous trouverez sur votre gauche un aquarium brisé. Par terre vous verrez un poisson, vous pouvez le sauver en le remettant dans l’eau ou le laisser.

Indice 2 :

La mallette à pistolet

Après avoir parlé avec le commandant Allen dans la chambre, vous trouverez à côté de l’armoire une mallette d’arme. Interagissez avec et suivez les commandes affichées pour reconstituer la scène. Vous savez désormais comment l’androïde a obtenu son arme.

Indice 3 :

Le nom de l’androïde

Entrez dans la chambre de la fillette sur la droite et inspectez la tablette sur le bureau. En regardant la vidéo, vous découvrirez que le déviant se nomme Daniel, ce qui vous débloquera une approche beaucoup plus amicale lors de votre confrontation. Vous pouvez aussi interagir avec le casque de musique sur le sol, mais cet indice n’apporte rien.

Indice 4 :

Origine de la prise d’otage

Corps du père

Allez maintenant dans le salon, au niveau du canapé plus précisément. Vous découvrez le corps du père de famille. Interagissez avec et servez-vous de la reconstitution (en bougeant la caméra) pour retrouver la tablette qu’il tenait. Utilisez cette dernière pour comprendre que Daniel allait bientôt être remplacé par un modèle plus récent, vous pourrez utiliser cette information lors de la confrontation.

Indice 5 :

Prendre l’arme

Laisser l’arme

Toujours dans le salon au niveau de la table, vous trouverez le corps d’un policier. Interagissez avec lui pour découvrir ce qu’est devenu son arme lors de sa mort. Interagissez avec le pistolet pour décider de le prendre ou de le laisser. Ce choix permet d’obtenir différentes fins au chapitre.

Indice 6:

Sang bleu

Vous trouverez une tache de sang bleu sur le sol du salon, inspectez-la pour obtenir le modèle de l’androïde.

Indice 7 :

SWAT à terre

Si vous attendez un peu, un membre du SWAT se fera tirer dessus et traîné par son collègue. Vous pouvez aller voir ce dernier au niveau du hall d’entrée.

Indice 8 :

Plus de temps

Si vous passez trop de temps à fouiller l’appartement, Allen va perdre patience et vous ordonnez de commencer les négociations. Tout indice non récupéré à ce moment sera perdu.

La négociation

6 fins sont possibles ici :

Connor n’a pas pu atteindre le déviant à temps

Connor a plongé pour attraper Emma et est tombé

Des snipers ont abattu le déviant

Connor est mort en protégeant Emma

Le déviant a abattu Connor

Connor a abattu le déviant

Votre capacité à calmer Daniel (ou à l’énerver) ainsi que les ordres ou choix rationnels que vous ferez, décideront de l’une ou l’autre de ces six possibilités. Voici le déroulement de la négociation avec le déviant.

Etape 1 :

Amical

Froid

Dès le départ vous pouvez choisir votre approche envers Daniel. L’appeler par son nom aura pour effet de le calmer, alors que lui demander de directement libérer l’otage augmentera sa déviance.

Etape 2 :

Sauver le policier

Laisser le policier

En avançant sur le balcon, dirigez-vous vers la gauche au niveau du policier à terre. Interagissez avec et choisissez de le sauver ou non. Ce choix aura une influence sur la suite de votre histoire.

Etape 3 :

Renvoyer l’hélicoptère

Laisser l’hélicoptère

Pendant votre conversation, un hélico va venir proche de vous. Daniel vous demandera de le faire partir. Acceptez pour augmenter sa confiance en vous, refusez pour augmenter sa déviance.

Etape 4 :

Echec

A ce stade de la négociation si vous avez utilisez que les réponses sur le bouton X et parler de manière pragmatique, Daniel sautera du toit avec Emma. Vous ne pouvez obtenir alors ici que deux fin, à savoir : Connor n’a pas pu atteindre le déviant à temps ou Connor a plongé pour attraper Emma et est tombé.

Etape 5 :

Mentir sur l’arme

Dire la vérité sur l’arme

Si vous avez récupéré le pistolet sous la table du salon, vous débloquez ce passage. Daniel vous demandera si vous êtes armé. Dites la vérité pour lâcher l’arme et gagner en confiance ou mentez pour pouvoir avoir les fins Le déviant a abattu Connor ou Connor a abattu le déviant.

Etape 6 :

Choix ultime

Vous arriverez finalement au dernier choix. Vous pouvez utiliser l’arme pour tuer le déviant ou trouver un compromis et ce seront les snipers qui le tueront. Vous pouvez aussi choisir de dire la vérité. Si vous faite ce choix, Daniel sautera dans le vide ce que vous fera obtenir les fins Connor n’a pas pu atteindre le déviant à temps ou Connor a plongé pour attraper Emma et est tombé.

