Aux commandes de Connor dans le bar, vous devez retrouver le lieutenant Hank Anderson. Servez-vous de R2 pour vous faciliter la tâche. Hank se trouve au comptoir (celui avec les cheveux blancs) et il n’est pas forcément heureux de vous voir.

Discutez avec ce dernier pour lui expliquer que vous devez rejoindre une scène de crime ensemble. Pendant la discussion vous aurez plusieurs choix avec une influence directe sur la suite, que nous allons détailler en dessous.

Action 1 :

Scan

Quand vous entrez dans le bar et avant de parler avec Hank, scannez toutes les autres personnes présentes dans le bar via R2. Vous obtiendrez cette tâche annexe dans l’arborescence.

Discutions avec Hank :

Pendant votre conversation avec le lieutenant Anderson, vous arriverez à un moment où vous devrez faire un choix concernant son verre. Ces choix auront une légère influence.

Payer un verre à Hank

Si vous payer un verre au lieutenant, son affinité envers vous augmentera légèrement. De plus vous débloquerez la possibilité Demandez plus de temps-Hank accepte si vous passez trop de temps sur la prochaine scène de crime.

Attendre dehors

Si vous faites ce choix, rien ne changera dans votre relation ni vos choix.

Renverser le verre

Si vous renversez le verre de Hank, se dernier va s’énerver dégradant votre affinité. De plus vous débloquerez la possibilité Demandez plus de temps-Hank refuse si vous passez trop de temps sur la prochaine scène de crime.

Une fois sur le lieu du crime, suivez Hank dans la maison et commencez vos recherches. Vous allez devoir trouver un maximum d’indices afin de trouver l’assassin et réussir cette enquête. Si vous traînez trop, Hank voudra partir.

C’est à ce moment-là que votre choix dans le bar aura son influence. Si Hank ne vous aime pas à ce moment précis, vous n’aurez d’autre choix que de le suivre et abandonner l’enquête. Si vous ne réussissez pas à résoudre le crime, vous n’aurez pas accès au futur chapitre 9 – L’interrogatoire.

Voici la marche à suivre pour trouver les indices et résoudre le crime.

Action 1 :

Le corps

Après avoir écouté le débriefing de l’agent de police, analysez le cadavre de Carlos Ortiz. En reconstituant la scène vous apprendrez qu’il a été poignardé 28 fois et qu’il venait de la cuisine. Il est possible que cette action ne soit possible qu’après avoir analysé toutes les autres preuves.

Action 2 :

Le message

Observez le message écrit avec du sang juste au-dessus de la victime. Il s’agit du second indice. Il est possible que cette action ne soit possible qu’après avoir analysé toutes les autres preuves.

Action 3 :

Red Ice

En face du corps sur le meuble, vous trouverez de la Red Ice en vrac.

Action 4 :

Le couteau

Au sol dans le salon vous trouverez le couteau du crime. Analysez-le pour trouver qu’il n’y a pas d’empreinte.

Action 5 :

L’Eden Club

Analysez le prospectus de l’Eden Club qui se trouve sur le meuble tout en haut du salon.

Action 6 :

Le placard

Ouvrez le placard juste à droite de l’indice précédent.

Action 7 :

Le jardin

Sortez du salon et prenez la première porte à droite dans le couloir, celle-ci donne sur le jardin. Faites une analyse pour comprendre que l’androïde n’est pas sorti par ici.

Action 8 :

La cuisine

Direction maintenant la cuisine, où vous pouvez interagir avec les chaises qui sont en désordre.

Action 9 :

Le sexe avec les androïdes

Androïde espion ?

Toujours dans la cuisine, sous le rebord de la fenêtre, se trouve une nouvelle revue à lire.

Action 10 :

Le couteau manquant

Analysez le porte-couteaux dans la cuisine pour repérer où était l’arme du crime.

Action 11 :

La batte

Analysez la batte de baseball au sol pour pouvoir reconstituer la scène de la cuisine et en apprendre plus.

Action 12 :

La douche

Quittez la cuisine et suivez le couloir pour rejoindre la salle de bain. Tirez le rideau de douche pour découvrir une sorte d’autel, avec une statue et l’inscription ra9.

Action 13 :

Hank

Comme dit plus haut si vous perdez trop de temps, Hank va lui même inspecter les indices. Une fois qu’il aura fini dans la cuisine il voudra partir. En fonction de votre choix dans le bar, il acceptera ou non de vous laissez plus de temps pour finir. S’il refuse la mission est un échec et vous n’aurez pas accès au chapitre 9 – L’interrogatoire.

Avant de continuer en allant parler à Hank, inspectez (L1) les deux taches de sang sur les murs du couloir. Vous devriez normalement avoir analysez les 10 indices possibles grâce à ça.

Parlez à Hank pour lui dire que vous avez compris ce qui s’est passé ici. Ce dernier va vous poser des questions pour voir si vous êtes sûr de vous, voici les réponses dans l’ordre :

Dans la cuisine

Avec la batte

L’androïde a poignardé la victime

Le salon

Avec le couteau

Vous comprendrez alors que l’assassin a pris une autre sortie. Utilisez R2 pour repérer le sang bleu sur le sol, et remontez la piste dans le couloir.

Au bout du couloir, analysez les zones pour voir que l’échelle a été utilisée et qu’il y a une trappe pour le grenier. Allez donc prendre une chaise dans la cuisine et servez-vous en pour rejoindre le grenier en question. Avancez le long du grenier pour trouver le déviant qui se cachait depuis tout ce temps. Connor le dénoncera alors à Hank et vous réussirez l’enquête.

