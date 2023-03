Vous venez de sauver Leon en ayant eu le contrôle de Ashley et cela vous a emmené ici, au chapitre 10 de ce Resident Evil 4 Remake. Une fois n’est pas coutume, Ashley s’est de nouveau faite enlevée et vous allez donc partir à son secours. Quand c’est pas l’un, c’est l’autre.

Salle de bal

Ici vous allez pouvoir finir vos requêtes si cela n’a pas déjà été accompli, comme celle des Rats de bibliothèque. Ou même allez vous frotter au Chevalier sans pitié avant de passer à la suite. Avant de passer à la suite, sachez qu’il est aussi possible de retourner sur la zone de la bibliothèque pour obtenir le fusil d’assaut CQBR.

Pour passer à la suite de l’aventure, vous allez devoir emprunter la porte du grand hall affichant les trois têtes d’animaux, celle-ci est désormais déverrouillée. Dans le couloir suivant, vous allez faire la rencontre d’un nouvel ennemi, des insectes volants. Ils ne sont pas très dangereux et il est possible d’en venir à bout en quelques balles seulement. Par contre, ils compensent leur faiblesse par un nombre souvent important sur une même zone.

Après quelques mètres, vous allez arriver dans la salle de bal. Ici, l’objectif pour déverrouiller la porte principale est simple. Vous devrez activer les deux poignées présentent sur chaque balcon au-dessus de la porte concernée. Bien évidement, la zone est infestée d’insectes volants. Petit conseil, certains insectes sont déjà présent sur la zone sous forme de chrysalide. Si vous tirez dessus avant qu’il ne vous attaque, vous l’éliminerai en un seul coup.

Antichambre

Une fois la salle de bal traversée, vous allez faire face à un pont levé. Vous allez devoir l’abaisser en tirant sur les deux poches jaunes. La première se situe à droite du pont, tandis que la seconde se situe en dessous. Pour l’atteindre, vous devez vous rendre sur le petit balcon sur votre gauche et viser sous le pont comme l’image ci-dessous.

La salle suivante risque de vous poser quelques problèmes. En effet, un combat compliqué vous attend car vous aurez à affronter de nombreux ennemis mais surtout deux monstres aveugles comme celui que vous avez déjà croisé dans les cachots.

Vous pouvez vous servir de ces deux brutes à votre avantage pour économiser quelques munitions. Lorsque vous ferez du bruit, ils vont foncer vers vous mais dégommer tous les infectés sur leur passage. Il ne vous reste plus qu’à être malin. Dans cette salle se situe deux grosses cloches, sur lesquelles vous pouvez tirer ou taper pour faire diversion.

Dans tous les cas, vous allez devoir finir par en venir à bout car chacune de ces brutes dispose de la clé pour ouvrir la porte suivante. On vous conseille de tuer l’ensemble des infectés et de ce contrer en dernier sur ces deux mastodontes, une fois que la zone est dégagée.

Profondeurs

Lorsque vous allez rejoindre la salle du trône, une cinématique se lancera et vous enverra tout droits dans les profondeurs. Une zone où vous aurez les pieds dans l’eau. Vigilance justement à ce qui se passe sous l’eau, les insectes volants auront tendance à s’en servir pour vous attaquer par surprise. Si vous restez attentif, il est possible de voir leurs yeux verts à travers l’eau et de tirer dessus avant l’attaque.

Dans cette zone, il est possible de récupérer la couronne et ainsi obtenir le trophée/succès Affaire bien conclue. Après quelques minutes, vous allez trouver une salle de sauvegarde avec le marchand. Juste en face de cette salle se trouve un châtelain mécanique. N’hésitez pas à sauvegarder car la prochaine zone pourra vous donner quelques difficultés.

En effet, cette zone à l’ambiance particulièrement oppressante vous demandera de survivre face à Verdugo. Un monstre ressemblant à la célèbre créature des films Alien. Sachez que vous pouvez obtenir le trophée/succès Un sbire expire face à ce monstre en réussissant à le vaincre. On vous explique tout dans notre guide dédié. Cependant, l’objectif principal ne sera pas de le vaincre mais simplement de survivre en attendant l’arrivée de l’ascenseur.

Dirigez-vous vers l’objectif qui sera de rallumer le générateur électrique, c’est seulement à cette étape que le monstre apparaitra. Vous avez déjà dû le remarquer en rejoignant cette salle, mais dans les couloirs se trouve des boutons avec un voyant vert. L’activation de celui-ci dégagera une fumée permettant de cryogéniser la créature durant quelques secondes.

Servez-vous en pour l’immobiliser et lui infliger un coup de pied avec la touche associée. Recommencez cette action sur l’ensemble des mécanismes de la zone, il en existe quatre au total. Cela vous laissera le temps de survivre en attendant l’ascenseur. Prenez-le et fuyez la zone. Une fois dans l’ascenseur, une cinématique signera la fin de ce chapitre 10.

Pour retrouver l’ensemble de nos aides, vous pouvez consulter notre guide complet de Resident Evil 4 Remake. Retournez au sommaire la soluce principale pour la solution de l’histoire.