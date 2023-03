Durant toute votre avancée dans l’aventure de Resident Evil 4 Remake vous allez pouvoir trouver des requêtes. Ce sont des affiches bleues accrochées au mur disséminées un peu partout sur la carte. Résoudre ces petites missions annexes à son importance, car vous allez gagner des Spinelles en récompense. Cette monnaie permet d’obtenir des accessoires et de l’équipement auprès du marchand. Nous vous avons listé l’ensemble des requêtes présentes dans le jeu, leur emplacement ainsi que les solutions pour les résoudre. Pour information, il n’existe pas vraiment d’ordre pour les réaliser. Assurez-vous simplement de les accomplir avant de quitter la zone.

Destruction des médaillons

Requête : Détruire tous les médaillons bleus

Zone : Ferme

Récompense : Spinelle x3

Rendez-vous à la ferme tout proche de la grille fermée que vous devez ouvrir à l’aide du mécanisme dans le moulin. La requête se trouve accrochée au mur proche de cette grande grille qui vous barre la route. Pour trouver l’ensemble des médaillons bleus cachés sur cette zone, dirigez-vous vers notre guide complet sur Où trouver les médaillons bleus.

Destruction des médaillons 2

Requête : Détruire tous les médaillons bleus

Zone : Carrière et Ferme piscicole

Récompense : Spinelle x4

La requête se trouve à l’entrée de la carrière. L’ensemble des médaillons sont cachés dans la carrière et la ferme piscicole. Pour trouver l’ensemble des médaillons bleus cachés sur cette zone, dirigez-vous vers notre guide complet des médaillons bleus.

Destruction des médaillons 3

Requête : Détruire tous les médaillons bleus

Zone : Porte du château

Récompense : Spinelle x5

Vous trouverez cette requête au sein du chapitre 7 juste après avoir détruit les quatre catapultes sur les remparts. Vous allez rentrer dans le château et le papier bleu se trouve accroché au mur devant la porte. Pour trouver l’ensemble des médaillons bleus cachés sur cette zone, dirigez-vous vers notre guide complet des médaillons bleus.

Destruction des médaillons 4

Requête : Détruire tous les médaillons bleus

Zone : Grand hall

Récompense : Spinelle x5

Cette requête est tout simplement posée sur la table dans la salle du marchand et de la machine à écrire pour sauvegarder durant le chapitre 9.

Destruction des médaillons 5

Requête : Détruire tous les médaillons bleus

Zone : Dépôt de conteneurs

Récompense : Spinelle x5

Dans le chapitre 14 de la campagne, juste après avoir libéré Ashley de sa cellule, vous allez trouver cette requête proche de la porte menant à la salle de sauvegarde et du marchand. Pour trouver l’ensemble des médaillons bleus cachés sur cette zone, dirigez-vous vers notre guide complet des médaillons.

Destruction des médaillons 6

Requête : Détruire tous les médaillons bleus

Zone : Ruines de la falaise

Récompense : Spinelle x5

Durant le chapitre 15, dans la zone des ruines de la falaise, vous allez trouver cette requête devant la porte qui vous mène à la zone suivante.

Attention, chien méchant

Requête : Eliminer la menace

Zone : Manoir du chef du village

Récompense : Spinelle x8

Lorsque vous aurez trouvé Ashley dans l’église et que vous allez devoir fuir le village, cette requête sera accrochée à côté du marchand sur le mur de la maison communale. Cette requête n’apparait donc que lors du chapitre 5. Il faudra l’accomplir lors de ce même chapitre car vous allez ensuite quitter la zone.

Rendez-vous donc vers le manoir du chef du village. Une fois sur place, vous allez vous rendre compte qu’il n’y a aucun monstre, c’est à votre retour que le monstre sera à la grille du manoir, celle menant à la place du village. Vous allez devoir le suivre jusqu’à cet endroit et là le monstre vous attaquera. C’est un loup de couleur blanche et qui se transformera avec des tentacules sortant de son dos.

Chasse à l’œuf

Requête : Vendre un œuf de poule doré

Zone : Non spécifié

Récompense : Spinelle x3

L’œuf de poule doré se trouve dans une zone accessible uniquement par le lac grâce au bateau. C’est une sorte de poulailler, l’œuf en question se trouve au fond derrière les cages. Une fois en votre possession, vous devez vendre l’œuf chez le marchand afin de valider la requête.

Pêche au gros

Requête : Vendre un bass géant

Zone : Voir la photo

Récompense : Spinelle x4

La requête se trouve au nord de la zone Habitations lacustres. Il faut vous aider de la photo pour trouver l’emplacement exact du bass géant. La photo vous emmène tout proche du Hangar à bateau. Lancez un harpon sur le poisson et ramassez-le. Pour valider la requête, vous devez vendre votre poisson au marchand.

Profanation

Requête : Détruire les emblèmes sur les tombes

Zone : Eglise

Récompense : Spinelle x2

La requête se trouve le long de l’église par la droite au fond de l’allée. Pour la compléter, il suffit de vous rendre en plein milieu du cimetière. Les deux tombes côte à côte avec l’insigne en or comme la photo ci-dessus sont celles que vous devez casser. Pour cela, il suffit de mettre un coup de couteau au niveau des insignes.

Dératisation

Requête : Exterminer tous les rats

Zone : Usine désaffectée

Récompense : Spinelle x3

Juste après être sorti de l’endroit où on vous a retenu prisonniers dans le chapitre 2, la requête vous attend. Vous devez tuer les rats présents dans la zone. Vous pourrez les trouver aux niveau des trois zones ci-dessous.

Vipères à point

Requête : Vendre trois vipères

Zone : Non spécifié

Récompense : Spinelle x4

Ici vous allez devoir trouver des vipères et les tuer afin de pouvoir les ramasser. Difficile de situer un endroit précis où les trouver, des fois vous en aurez dans des caisses et elles vous sauteront dessus une fois que vous les aurez cassées. Sinon, il est possible d’en trouver directement au sol dans le village ou les forêts alentours. Il faudra vendre les vipères au marchand pour valider la requête.

Chevalier sans pitié

Requête : Eliminer la menace

Zone : Mausolée

Récompense : Spinelle x8

Une requête qui va demander quelques efforts, car ici il est question de combattre un ennemi plutôt costaud. Le mausolée se situe dans les sous-sols du château, vous y êtes déjà passé avec Ashley durant la campagne. Sauf que à votre retour avec Léon pour valider cette requête vous attend un chevalier en armure dorée accompagné de deux autres monstres en armure. Pour les vaincre, vous allez devoir tirer dans leurs nuques afin de les mettre au sol, ce qui vous permettra de mettre un coup de pied avec la touche associée une fois le genou à terre. Cette action retirera leur casque et vous n’aurez plus qu’à finir le boulot. Pour le chevalier en or, il faudra esquiver ses attaques ou même les contrer afin de vous laisser une fenêtre de tir. N’hésitez pas à utiliser une grenade aveuglante si vous en avez sur vous.

Rats de bibliothèque

Requête : Exterminer tous les rats

Zone : Grand hall et Bibliothèque

Récompense : Spinelle x3

La requête se trouve dans la zone du grand hall. Pour la valider, vous allez devoir tuer les rats présents dans ces zones, à savoir un total de trois. Le premier se situe dans le couloir entre la salle des armures et le grand hall. Le second se trouve dans la salle à manger. Tandis que le dernier sera dans un couloir derrière la bibliothèque.

Voleur volant

Requête : Vendre une émeraude rayée

Zone : Cour

Récompense : Spinelle x3

Disponible dans le chapitre 12 lorsque vous remontez à la surface après votre combat contre Krauser. L’affiche est sur le mur où se trouve le marchand. Ensuite, vous devrez retourner sur la zone de la cour pour réaliser cet objectif. Lorsque vous ouvrez la porte, un corbeau s’envolera et vous mènera à son nid. Celui-ci se situe au niveau du marqueur sur la carte ci-dessous.

La honte de la famille Salazar

Requête Abîmer le portrait de Ramon

Zone : Voir la photo

Récompense : Spinelle x4

Cette requête se situe au même endroit que celle Voleur volant. On vous demande d’abîmer le portait de Ramon, qui si on en croit la photo se trouve dans la salle du trône.

Encore et toujours des rats

Requête : Exterminer tous les rats

Zone : Décharge

Récompense : Spinelle x3

Vous allez donc trouver cette requête dans la décharge. Le petit papier bleu vous attend sur un établi dans la salle du marchand. Vous retrouverez l’emplacement des quatre rats sur les images ci-dessous.

Cadavre ambulant

Requête : Eliminer la menace

Zone : Labo d’incubation

Récompense : Spinelle x8

Vous trouverez cette requête dans la zone après le dépôt de conteneurs via le chapitre 13. L’objectif sera de vous rendre au labo d’incubation où vous attend une version améliorée des monstres précédemment vaincus.

Nid d’insectes

Requête : Détruire toutes les entrées du nid

Zone : Ruche

Récompense : Spinelle x4

Cette requête se situe dans la zone de la ruche, vous y accédez en compagnie de Luis Sera durant la campagne. Pour valider cette requête, vous allez devoir tirer sur les bulbes jaunes situés en hauteur. Ils sont tous situés autour du pilier central dans cette même zone.

Pour retrouver l’ensemble de nos astuces et guides, rendez-vous sur notre page Resident Evil 4 Remake. On vous propose divers guides et soluces pour finir le jeu à 100%.