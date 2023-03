Si vous souhaitez obtenir le trophée/succès Un sbire expire de Resident Evil 4 Remake, voici comment y parvenir. Ici, il vous ait demandé de vaincre le Verdugo. On vous explique comment faire.

Un sbire expire – Comment vaincre le Verdugo ?

Le Verdugo est une créature que vous rencontrez lors de votre passage dans les souterrains à la toute fin du chapitre 10. La créature est redoutable et la plupart du temps vous ne chercherez pas à la tuer mais plutôt à prendre l’ascenseur pour fuir la zone. Car en effet, la tuer n’est pas obligatoire de base mais si vous souhaitez obtenir le trophée/succès Un sbire Expire, alors vous allez devoir vous y frotter.

Vous allez devoir allumer le générateur électrique, et attendre l’arrivée de l’ascenseur. Lorsque celui-ci sera activé, la créature apparaitra. Vigilance aux attaques du monstre à travers les grilles où vous allez devoir appuyer sur la touche associée pour esquiver son attaque.

Avant toute chose, sachez qu’il est inutile de vider vos munitions sur le Verdugo, cela n’aura aucun effet. Pour le vaincre, vous allez devoir vous servir des trois interrupteurs de cryogénisation. Lorsqu’elle vous poursuit, activez l’interrupteur et laissez-là venir dedans. Elle va alors se figer et c’est à ce moment que vous allez devoir infliger un maximum de dégâts jusqu’à qu’il n’y ai plus de glace sur lui.

Vous allez devoir répéter cette action quatre fois pour en venir à bout. Sachez qu’un interrupteur activé, n’est plus activable ensuite. Le premier interrupteur se trouve à côté du générateur électrique. Le second et le troisième sont dans le long couloir menant à la salle avec l’ascenseur. Tandis que pour le dernier, vous devrez traverser la salle de l’ascenseur, il est situé dans le couloir suivant.

