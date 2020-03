Bienvenue sur la soluce de l’histoire principal de Ori and the Will of the Wisps. Cet article regroupera les différents guides qui permettent d’avancer dans la quête de ce second épisode, en revenant sur le cheminement qui mène du début jusqu’à l’affrontement contre le boss final.

Etant donné que Ori and the Will of the Wisps n’est pas séquencé en chapitres ou en missions, nous détaillerons le chemin zone par zone, afin de rendre ce guide plus clair. Cette soluce est actuellement en cours d’écriture, n’hésitez donc pas à revenir souvent pour découvrir de nouveaux guides.

Si vous vous posez encore des questions sur le jeu, vous pouvez également consulter notre guide complet avec une FAQ dédiée.