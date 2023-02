Accueil > Actualités > Dragon Ball Z Kakarot : Le prochain DLC nous enverra dans le passé avec un Goku plus jeune

Dragon Ball Z Kakarot s’est offert une seconde (voir une troisième) jeunesse avec sa sortie sur les consoles de dernière génération et surtout l’arrivée de son deuxième Season Pass. La première partie de cette nouvelle salve d’aventures nous permettait de retracer la vie et la mort de Bardock, le papa de Goku, et Bandai Namco a envie de continuer à explorer les origines de notre Saiyan préféré avec un nouveau contenu téléchargeable qui sera cette fois-ci lié à Dragon Ball.

Le premier grand duel de Goku

Pas de Goku enfant ici mais un Goku ado pour ce nouveau DLC, qui va mettre en scène le tournoi de champion du monde qui a opposé Goku à Piccolo (Ma Junior) et qui a été décisif pour le sort de la planète. Bandai Namco n’a pour l’instant que dévoiler quelques images de ce nouveau contenu, avec un affrontement au sommet et un Piccolo bien massif contre un Goku tout riquiqui, qui possède encore des capacités limitées à ce stade de l’histoire.

Cependant, on ignore encore quand ce DLC sera disponible, mais de prochaines informations pourraient arriver dans quelques heures avec la parution du V-Jump au Japon.

Dragon Ball Z Kakarot est actuellement disponible sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One.