A tous les échos | Soluce Horizon Forbidden West

Dans Horizon Forbidden West, la quête principale Le Kulrut vient de vous permettre de récupérer la fonction subordonnée Ether. Alors que vous partiez en direction des autres fonctions, un signal de détresse pour intrigue et vous partez en direction des montagnes au nord-ouest de Mélopée pour en savoir plus, au sein de la quête de niveau 20, A tous les échos.

Il s’agit d’une quête particulière puisque vous ne pourrez rien faire d’autre avant de l’avoir terminé. Vous ne pourrez pas quitter la zone ni changer de quête avant de l’avoir terminé.

Récompenses : 15 000 XP + 2 points de compétence

Alors que vous suivez les traces du signal de détresse, vous tombez sur un combat entre une membre de Zénith Lointain et des rebelles qui finissent par l’achever avec une arme lourde qu’ils ont laissée.

Examiner le cadavre de la Zénith

Alors qu’il n’y a aucun survivant à ce combat, approchez-vous du cadavre de la femme de Zénith Lointain et appuyez sur Triangle.

Examiner le champ de bataille

Fouillez les lieux pour tomber sur 4 choses à fouiller : un cadavre, du matériel de camping, le Spectre abbatu et l’arme utilisée par les rebelles lors de leur attaque. Cette dernière se trouve sur une corniche un peu en hauteur (utilisez votre focus pour retrouver tous ces objets).

Puis, allez trouver Erend au milieu du champ de bataille avant d’aller retrouver Varl à l’entrée de ce qui semble être un tunnel creusé. Puis, suivez ce tunnel pour tomber dans un site mystérieux.

Examiner le site

Descendez jusqu’à arriver dans une salle où trône un bouton vert à appuyer, il s’agit du processeur central.

Chercher la cible dans le site

La fonction subordonnée que vous cherchiez ne semble plus être ici. Poursuivez en ouvrant la porte au fond et continuez dans les couloirs vers la gauche pour monter une petite échelle, puis continuez dans les couloirs pour tomber dans une grande salle contenant un pupitre de commande qu’il vous faut examiner et un gigantesque circuit de rails futuristes.

Il vous faut rentrer le numéro du container que vous souhaitez visualiser. Erend vous suggère de regarder vos notes. Dans votre journal, vous avez noté le nombre 237. Composez-le pour ouvrir un container et découvrir Bêta, votre clone endormi.

Vous en apprenez beaucoup plus sur votre mission ou celle de votre clone ainsi que sur les intentions de Zenith Lointain Alors que vous décidez de l’emporter avec vous, 2 spectres sont apparus dans les parages. Préparez vous au combat en fouillant la salle.

Détruire les Spectres

Vous connaissez désormais ce type d’ennemi, très rapide et extrêmement dangeureux. Celui-ci vous enverra des colonnes de feu quand il n’essaiera pas de vous balayer avec sa queue.

Etant très sensible à l’acide, n’hésitez pas à lui envoyer vos salves de flèches d’acide (en utilisant par exemple la capacité Triple encoche pour plus de dégâts) et enchainez les coups sur les points faibles pour en venir à bout.

Une fois le combat terminé, Erend vous signale que la situation dégénère à la surface. Rebroussez chemin et faufilez-vous dans les hautes herbes pour contourner le spectre qui attaque.

Décrochez le canon de ravageur de la dépouille métallique (utilisez votre focus pour la localiser si besoin) puis attaquez le spectre. Si vous vous débrouillez bien, vous pourriez presque l’éliminer uniquement avec le canon. Quelques flèches d’acide bien placées devraient suffire à finir le boulot.

Après la cinématique, vous pouvez désormais aller fouiller l’arme qui était trop chaude plus tôt. Alors qu’elle se désintègre, vous prenez un des éléments intacts pour le ramener à Gaïa.

Parler à la clone et à Gaïa

Vous revenez à la base et devez aller parler à la clone pour en apprendre énormément plus sur votre mission puis à Gaïa pour apprendre qu’une vieille connaissance serait à l’origine de l’arme.

Votre mission actuelle reste inchangée : trouver les autres fonctions subordonnées à commancer par Poséidon lors de la quête principale La Mer des Sables.

