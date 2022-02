Le Kulrut | Soluce Horizon Forbidden West

L’heure de la compétition du Kulrut a enfin sonné dans Horizon Forbidden West. Dans cette quête de niveau 18, vous allez devoir défendre vos alliés contre les rebelles de Regalla et ainsi pouvoir accéder à la salle renfermant Ether après avoir rallié le clan du ciel dans la quête Le ciel fracturé.

Récompenses : 12 600 XP + 2 points de compétence

Se rendre au Bosquet de la mémoire

Pour plus de simplicité, utilisez un feu de camp proche du Rampart pour vous rendre juste devant le Bosquet de la mémoire. Sachez par ailleurs, qu’une boite noire se trouve non loin de là. Au Bosquet de la mémoire, entrez et rejoignez l’arène pour parler à Hekarro et Kotallo.

Parler à Hekarro

Afin que le Kulrut se passe au mieux, vous allez devoir guetter à ce que la compétition se déroule sans encombre, notamment sans invasion des rebelles de Regalla.

Rejoindre la barricade Nord

Après la cinématique, il vous faut descendre dans l’arène et rejoindre la barricade Nord, un des deux points fragiles où Regalla pourrait attaquer pendant le Kulrut.

Pour quitter l’arène et rejoindre Dekka à la barricade Nord, il va falloir trouver la seconde sortie. Prenez à gauche en partant de votre conversation puis suivez le mur de l’arène jusqu’à trouver une tranchée en montée.

Une fois au bout, montez à l’échelle à gauche pour enclencher une cinématique lançant officiellement le Kulrut… et l’attaque de Regalla par la même occasion.

Détruire les machines

Plusieurs machines sont arrivées sur les lieux. Vous avez à votre disposition des canons à plasma afin de leur infliger un maximum de dégâts. Faites attention car même s’il s’agit d’un combat à distance, les machines vous enverront également du plasma pour se défendre. Roulez au maximum ou évitez les attaques qui peuvent être ravageuses.

Une fois toutes les machines détruites, vous voyez arriver un Rampant, qui parvient à s’introduire à l’intérieur de l’arène.

Détruire le Rampant

Le combat que vous allez suivre ici sera similaire à celui que vous avez connu en début d’aventure, en un peu plus coriace. Le serpent étant vulnérable au feu et au gel, n’hésitez pas à le bombarder de ce type de munitions sur ses points faibles. Utilisez aussi votre arc de précision clivant qui peut être un très bon atout dans cette situation. Quand le Rampant est à terre, une cinématique s’enclenche.

Trouver Hekarro

Le chef est en danger avec Regalla qui veut sa peau. Il se trouve dans la salle du trône. Pour y parvenir, vous allez devoir utiliser les décors détruits afin de remonter, combattre deux attaquants avant qu’une cinématique se déclenche provoquant la fuite de Regalla. Votre interlocuteur n’ayant qu’une parole, il vous indique l’entrée de la salle sous le trône.

Récupérer Ether

Descendez à l’échelle pour parvenir dans une grande salle où se trouve Ether. Saisissez-vous de lui puis remontez à la surface afin d’aller parler à Dekka. Tous les hologrammes ont été modifiés vous en apprenant plus sur l’Histoire des Dix. La paix étant revenue chez les Tenakths, vous pouvez désormais utiliser un voyage rapide pour vous rendre à votre base proche de Mélopée et où vous attendent vos amis.

Retourner à la base

Rapporter Ether à Gaïa

Une fois dans la base, vous pouvez entreprendre une discussion avec vos amis. Kotallo vous a rejoint et souhaite combattre à vos côtés. Dirigez-vous vers la salle de Gaïa et incorporez Ether dans sa base de données. Vous apprenez alors que Gaïa a reçu un signal de détresse de ce qui semble être une de ses autres fonctions subordonnées disparues mais n’en est pas sûre.

Avant de vous lancer à la recherche de Poséidon, Demeter et d’Héphaïstos, vous allez devoir enquêter sur la source de ce signal provenant des hautes montagnes du nord-ouest de Mélopée. Ce sera le cadre de la quête A tous les échos.

N’oubliez pas que nous vous proposons aussi un guide complet des quêtes et activités annexes à faire dans Horizon Forbidden West.