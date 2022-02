La Mer des Sables | Soluce Horizon Forbidden West

Après avoir récupéré les élements de l’arme mystérieuse au sein de la quête A tous les échos dans Horizon Forbidden West, il est temps de reprendre votre recherche des fonctions subordonnées et partir à la recherche de Poséidon qui se trouve dans les ruines de Las Vegas. C’est le cadre de la quête La Mer des Sables, une quête de niveau 22.

Récompenses : 17 600 XP + 2 points de compétence

Rejoindre les coordonnées de Poséidon

Dès la sortie de votre base, piratez une monture ou téléportez-vous au plus près de votre destination. Arrivés au niveau des ruines de ce qui était autrefois Las Vegas, vous vous rendrez compte que le sable a tout recouvert et que votre destination doit sûrement être engloutie sous des tonnes de sable. Il vous faut donc chercher un point d’accès souterrain. Dirigez-vous vers l’ouest pour trouver la Tour des Larmes.

Examiner les ruines englouties

Montez à l’échelle proche du feu de camp pour passer derrière le tissu cachant une entrée. Vous faites face à 3 hommes, Abadund, Morlund et Stemmur, qui cherchent à pénétrer dans les ruines englouties mais qui n’y parviennent pas malgré un outil révolutionnaire que l’un d’eux vient d’inventer, la bulle d’eau. Forte intéressée, Aloy va l’aider à fabriquer un modèle portable, en accomplissant deux recherches dans n’importe quel ordre.

Obtenir les pièces de machine

Partez en direction du sud jusqu’à tomber sur le site de machines identifié par Stemmur. Mais les machines ont changé de position. Utilisez votre focus pour repérer leur trace et bloquez la piste avec R1. Suivez la route pour tomber sur un troupeau de machines à abattre mais celles-ci ne contiennent pas les pièces recherchées.

Poursuivez votre piste jusqu’à trouver plusieurs autres machines. Eliminez en priorité le Hautes-Pattes qui vous remettra la Rotule de machine et le Cracheur boursouflé (gel) qui vous remettra la Membrane synthétique, nécessaires à l’élaboration de l’outil.

Récupérer la capsule d’air comprimé

Pour récupérer la capsule d’air comprimé, dirigez-vous vers l’ascenseur construit par les hommes dans la Tour des Larmes. Plongez et descendez en piquet jusqu’à trouver la capsule d’air comprimé qui n’est finalement pas si éloignée que cela. Remontez ensuite à la surface.

Une fois tous les éléments trouvés, retournez voir Morlund pour qu’il fabrique la bulle d’eau version 2 et ainsi vous permettre de rejoindre les ruines englouties.

Fabriquer le masque de plongée

Ouvrez votre établi se trouvant juste à côté de Morlund et sélectionnez Fabriquer dans l’onglet Masque de plongée pour obtenir votre tout nouvel équipement spécial.

Trouver Poseidon

Equipée de son masque de plongée, Aloy peut désormais respirer indéfiniment sous l’eau. Plongez au niveau de l’ascenseur et descendez tout en bas pour trouver une ouverture. Suivez le chemin et les lumières pour trouver une pièce où un Brise-Vague, une énorme machine aquatique vous empêchera de poursuivre car bloquant l’accès au chemin car provoquant un trop fort courant.

Enquêter sur la lumière rouge

Morlund a parlé à Aloy d’une lumière rouge au sous-sol. Il vous suffira de vous retourner à l’entrée dans la grande pièce et de descendre un peu pour trouver une console à lumière rouge à activer. Un message audio vous indique que vous pouvez drainer la pièce en réinitialisant des noeuds de pompe.

Drainer la ville

Trouver le noeud de pompe principal

Partez en direction du sud et repérez la réplique de la Tour Eiffel. L’accès au premier noeud se trouve dans une conduite à ce niveau-là. Suivez les tuyaux puis une fois dans la salle du noeud de pompe, prenez à gauche et nagez pour ressortir un peu plus loin. Utilisez l’échelle et suivez le chemin pour atteindre la valve à tourner pour ouvrir le noeud de pompe. Replongez et retournez dans la Ville Engloutie.

Trouver le noeud de pompe secondaire

Le second noeud de pompe se trouve à l’opposé du dome vers le nord. Une machine en bouche l’accès mais patientez un peu pour qu’elle s’éloigne et faufilez-vous dans la conduite identique à la première. Arrivé à bon port, sortez de l’eau, prenez de l’élan et courez vers la cornique en face, enflammez la Flamme-gemme derrière vous pour libérer le noeud de pompe puis tournez la valve pour drainer. Retournez ensuite à la Ville Engloutie.

Trouver la station de maintenance de la pompe

Une fois de retour dans la Ville Engloutie, prenez en direction du sud-est pour trouver la station grâce à la lumière rouge qu’elle émet. Trouver l’entrée en passant par sa base à gauche et suivez les couloirs inondés pour ensuite remonter et trouver la console de la station de maintenance. Activez-là et en suivant la cinématique, rebroussez chemin pour revenir au coeur de la Ville.

Détruire le Brise-Vague

Le Brise-Vague qui vous gênait jusque là est désormais au fond d’un petit lac au fond de la zone, proche de Poséidon. Traversez la pièce sans vous faire repérer par les autres machiens ou abattez-les puis rejoignez la zone de combat avec le Brise-Vague. Cette machine possède de multiples éléments détachables et pas mal de points faibles.

Utilisez notamment l’électricité et pourquoi pas vos flèches de carreaux pour insuffler suffisament de dégâts au Brise-Vague et ainsi l’éliminer assez rapidement.

Récupérer Poséidon

Pénétrez dans la salle du processeur par la porte se trouvant juste après le lac d’où venait le Brise-Vague. Insérez la capsule dans le moniteur et récupérez Poséidon.

Retourner dans le conduit de l’ascenseur

Ressortez de la salle et utilisez la grande échelle disponible tout proche de la sortie du lac. Grimpez dans le bâtiment en utilisant escaliers et points d’accroche.

Rejoindre la surface et Sortir des ruines

Une fois au niveau de l’ascenseur, activez le mécanisme et sortez du bâtiment pour profiter du spectacle. Avant de partir vers la base, vous pouvez accomplir diverses activités aux alentours.

Retourner à la base

Utilisez le feu de camp disponible juste devant l’entrée du bâtiment pour vous téléporter juste devant votre base. Une fois à la base, rejoignez Gaïa pour placer Poséidon dans la base de données et ainsi clôturer la quête afin de partir à la recherche de la dernière fonction subordonnée dans la quête Graines du passé.

N’oubliez pas que nous vous proposons également un guide complet pour les quêtes annexes et activités diverses de Horizon Forbidden West.