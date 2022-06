La licence Fire Emblem s’était déjà essayée à la sauce musou avec Fire Emblem Warriors, qui mélangeait des personnages en provenance de tous les épisodes de la série. Un deuxième spin-off voit aujourd’hui le jour avec Fire Emblem Warriors: Three Hopes, mais seulement dans l’univers de Fire Emblem Three Houses, le dernier épisode canonique en date sorti sur Switch. On y retrouve alors Claude, Dimitri, Edelgard, Byleth et les autres dans un grand jeu d’action, qui garde tout de même quelques caractéristiques de la série Fire Emblem. Pour en savoir plus, nous allons vous répertorier ici l’ensemble de nos guides et astuces à propos de Fire Emblem Warriors: Three Hopes, ainsi qu’une FAQ complète qui répond à toutes les questions les plus fréquemment posées.

Guide Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Vous trouverez ici tous nos guides et astuces sur le jeu, avec une section qui sera mise à jour fréquemment en fonction de la publication de nos divers articles. Vous pourrez alors consulter des astuces sur les classes du jeu, sur les personnages jouables, et bien d’autres choses.

FAQ (Foire aux questions)

Voici les réponses aux questions les plus fréquemment posées à propos de Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

Qu’est-ce qu’est Fire Emblem Warriors: Three Hopes ?

Fire Emblem Warriors: Three Hopes est un spin-off de Fire Emblem Warriors: Three Houses, mais avec une tournure de type musou, c’est à dire bien plus orientée vers l’action à la manière de la licence Dynasty Warriors.

Quand et où sort Fire Emblem Warriors: Three Hopes ?

Fire Emblem Warriors: Three Hopes sort en exclusivité sur Nintendo Switch le 24 juin 2022 partout dans le monde. Aucune autre version n’a été annoncée pour le moment.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes est-il une suite de Fire Emblem: Three Houses ?

Fire Emblem: Three Hopes est un spin-off de Fire Emblem: Three Houses, mais ce n’est pas une suite. Le jeu reprend le même univers, mais raconte une autre histoire que celle du jeu de base, avec un protagoniste inédit.

Faut-il avoir joué à Fire Emblem Three Houses pour jouer à Fire Emblem Warriors: Three Hopes ?

Non, il n’est pas nécessaire d’avoir joué à Fire Emblem Three Houses pour apprécier Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Evidemment, le jeu reprend les mêmes personnages et il est préférable de connaître leurs histoires afin que le tout paraisse moins obscur, mais le titre présente un nouveau scénario qui est accessible aux néophytes, malgré les nombreuses références.

Est-ce que l’on peut choisir sa maison dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes ?

Oui, durant le prologue, il vous sera demandé de choisir entre l’une des trois maisons : les lions de saphir, les aigles de jais et le cerf d’or.

Qui est Shez, le protagoniste de Fire Emblem Warriors: Three Hopes ?

Il s’agit d’un mercenaire dont le groupe s’est fait décimer par celui de Byleth, le protagoniste de Three Houses. Grâce à un mystérieux pouvoir, il parvient à survivre et il cherche désormais à devenir plus fort pour surpasser celui qui causé sa défaite. Il est accompagné d’un être mystérieux appelé Arval qui réside à l’intérieur de lui.

Y a t-il des romances dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes ?

Non, il n’y a pas de romance dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

Que contient la démo de Fire Emblem Warriors: Three Hopes ?

La démo vous donne accès aux trois premiers chapitres du jeu. Votre progression peut être transférée vers le jeu complet.

Y a-t-il un mode New Game + dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes ?

Oui, après avoir terminé votre partie, vous pouvez recommencer le jeu en choisissant une autre maison et en gardant vos objets, votre or, vos niveaux d’affinité, les niveaux de vos personnages ainsi que les maîtrises de classes.

Que contient l’édition limitée de Fire Emblem Warriors: Three Hopes ?

L’édition limitée de Fire Emblem Warriors: Three Hopes contient les éléments suivants :

Un exemplaire du jeu

La carte du jeu

Un set de 5 figurines en acrylique

Un set de cartes postales

Un artbook

Trailer de gameplay

