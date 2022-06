Durant votre aventure dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Shez (le héros ou l’héroïne) aura comme but principal de surpasser Byleth, le protagoniste de Fire Emblem : Three Houses. Durant les missions de l’histoire principale, vous le croisez assez régulièrement étant donné que son groupe de mercenaire est recruté par vos ennemis.

Cependant, il existe un moyen pour vous d’en faire un allié. De même que son père et mentor, Jeralt. Voici donc un guide qui vous indique comment les recruter.

Comment recruter Byleth et Jeralt dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes ?

Au cours d’une mission bien spécifique disponible chez les trois maisons, il vous sera possible d’effectuer un embranchement. Ainsi, vous pourrez faire le choix d’affronter Byleth. Cela aura pour conséquence l’avènement d’un duel à mort contre Jeralt. Votre nemesis cherchera ainsi vengeance et il ne sera plus question de le recruter. En revanche, il est possible d’éviter l’affrontement et les faire passer de notre côté.

Le jeu vous prévient d’ailleurs avec le message suivant : « Vos actions dans cette bataille auront un impact important sur l’issue de l’histoire ». Voici les missions concernées par cet embranchement :

Brasier pourpre – Scénario de l’Empire (Edelgard de la Maison de l’Aigle de jais) : Chapitre 10 – Une Histoire changeante

Lueur d’azur – Scénario du Royaume (Dimitri de la Maison du lion bleu) : Chapitre 12 – Une Ruse de la Déesse

Fournaise dorée – Scénario de l’Alliance (Claude de la Maion du Cerf d’or) : Chapitre 10 – Amour et deuil

Durant ces chapitres, il est impératif de réaliser toutes les missions secondaires sans échec. Dans notre cas, du côté du Cerf d’or, il fallait d’abord recueillir des informations sur le groupe de mercenaires engagé par Fleche pour les localiser sur la carte. Par la suite, il fallait attirer Byleth dans un piège en escortant Claude. Une fois, les mercenaires écartés en douceur, il ne restait plus qu’à vaincre Fleche pour que ceux-ci perdent leur employeur et puissent vous rejoindre.

Pour maximiser vos chances, on vous conseille de contrôler Shez qui possède une plus grande mobilité grâce à son emblème et la distorsion. Une fois la mission effectuée il rejoindront vos rangs et l’histoire prendra une autre tournure.

Pour plus d'astuces sur Fire Emblem Warriors: Three Hopes, n'hésitez pas à consulter notre guide complet.