Fire Emblem Warriors: Three Hopes – Combien de temps pour finir le jeu

Avec Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Nintendo et Koei Tecmo vous proposent un musou (ou « Dynasty Warriors like ») dans l’univers du jeu de rôle tactique, Fire Emblem : Three Houses. Autrement dit, vous allez pouvoir décimer des armées gigantesques à l’aide des différents personnages du jeu. Comme il s’agit d’une histoire alternative, vous retrouverez des anciens mais aussi des nouveaux. Même si le principe est addictif, les musou sont connus pour être particulièrement long et répétitifs. Concernant celui-ci, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Voici combien il faut de temps pour terminer Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

Quelle est la durée de vie de Fire Emblem Warriors: Three Hopes ?

Comme pour Fire Emblem : Three Houses, Fire Emblem Warriors: Three Hopes vous proposera de choisir entre les trois maisons du jeu dans le prologue : Les lions de saphir, les aigles de jais et le cerf d’or. Bien que l’on retrouve de nombreuses similitudes entres les trois voies, chacune possède sa propre intrigue et ses évènements uniques. Ainsi, vous serez tenté de recommencer le jeu au moins deux fois pour tout voir même s’il existe un embranchement majeur qui pourra potentiellement rajouter d’autres tentatives.

Durant l’aventure principale, il vous sera demandé de compléter des missions sur une carte pour accéder à l’évènement qui vous fera avancer au chapitre suivant. Libre à vous de ne pas toutes les faire pour aller plus vite même si vous manquerez cruellement de ressources.

Voici la durée de vie de Fire Emblem Warriors: Three Hopes selon nos estimations :

Histoire principale (une première fois et en ayant fait toutes les missions et tous les objectifs annexes) : 40 heures environ

(une première fois et en ayant fait toutes les missions et tous les objectifs annexes) : 40 heures environ Histoire principale en New Game + : 30 heures environ

: 30 heures environ Terminer le jeu à 100% : 120 heures et plus

Par « terminer le jeu à 100% », on entend par là :

Avoir complété le jeu avec les trois maisons

Avoir toutes les missions au rang S et avoir complété les objectifs annexes

Avoir tous les exploits du jeu (similaires au succès sur les autres plateformes)

Avoir tous les personnages jouables avec les affinités à fond

A noté que vos parties en New Game + peuvent prendre moins de temps si vous avancez en achetant des « Sifflets d’avant-garde » avec de la renommée. Cet objet vous permet de compléter une mission sans combattre. Dans tous les cas, vous mettrez moins de temps que la première fois étant donné que vous conservez vos objets, vos niveaux, les affinités, et les améliorations des bâtiments.

