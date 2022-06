Accueil » Guides » Liste des personnages jouables – Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Fire Emblem Warriors: Three Hopes reprend bien entendu l’univers de Fire Emblem : Three Houses. En tant que musou, vous serez donc sans doute curieux de savoir quels sont les personnages jouables dans le jeu. Bien que bon nombre de personnages se jouent un peu de la même façon grâce au système de classes, certains bénéficient d’animations et de combos uniques. Sans oublier le pouvoir des emblèmes propres à chacun. Voici donc la liste complètes des combattants.

Quels sont les personnages jouables dans Fire Emblem Warriors

Durant le prologue, il vous sera demandé de choisir parmi les trois maisons du continent de Fodlan. A noter que certains personnages pourront être recrutés dans les trois voies, et d’autres uniquement dans une ou deux. Voici les personnages qui composent chacune d’elles :

Les aigles de jais :

Edelgard

Hubert

Ferdinand

Caspar

Petra

Bernadetta

Dorothea

Linhardt

Monica

Manuela

Les lions de Saphir :

Dimitri

Dedue

Felix

Annette

Sylvain

Ashe

Ingrid

Rodrigue

Seteth

Mercedes

Jeritza

Flayn

Catherine

Le Cerf d’or :

Claude

Hilda

Hoist

Lorenz

Leonie

Marianne

Lysithea

Ignatz

Raphael

Sachez tout de même que certains personnages peuvent être obtenus par d’autres maisons durant certaines missions. Voici ceux pouvant être recrutés par toutes les maisons :

Dorothea

Bernadetta

Petra

Linhardt

Ashe

Lorenz

Raphael

Ignatz

Marianne

Shamir

Les loups cendrés sont également de la partie et ils pourront également être recrutés par toutes les maisons. Cependant, l’ordre d’obtention changera selon la maison choisie :

Balthus

Hapi

Constance

Yuri

Enfin, il existe également des personnages cachés pouvant être recruté uniquement sous certaines conditions. Nous avons justement un guide dédié pour Byleth et Jeralt ou encore pour les autres personnages secrets.

