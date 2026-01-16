Si vous avez joué à The Hundred Line: Last Defense Academy, alors vous avez aussi joué à sa suite selon Too Kyo Games

On attend donc directement le troisième épisode maintenant ?

D’accord, tout cela n’est pas clair au premier abord, sauf peut-être pour celles et ceux qui ont terminé le jeu. Enfin, les jeux. Le studio déclare que The Hundred Line: Last Defense Academy est en réalité deux jeux en un, et c’est pourquoi il le vend maintenant comme un « pack 1 & 2 ». S’il ne veut pas trop spoiler l’histoire pour le public qui n’a pas encore joué à la licence, Too Kyo Games précise que The Hundred Line: Last Defense Academy premier du nom regroupe les 100 premiers jours vécus au sein du jeu, tandis que les 100 suivants sont en réalité The Hundred Line 2.

Une mise à jour va venir rendre cela plus clair avec la possibilité de démarrer l’aventure directement avec le deuxième épisode, qui donnera accès à un mode pour choisir son chapitre et d’autres avantages, comme le fait d’aller à n’importe quel date pour débloquer plus facilement la centaine de fins disponibles.

On vous l’accorde, la façon de faire est peu orthodoxe. Pour célébrer cette drôle d’annonce, Gematsu indique qu’un nouvel artwork des jeux a été publié, et une ressortie sur Switch est prévue au Japon le 24 avril avec un coffret spécial. Toujours pas de date pour d’autres portages, qui ne sont pas la priorité du studio pour le moment.