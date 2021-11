Shin Megami Tensei V : Le dataminage du jeu évoquerait de potentielles versions PS4 et PC

Shin Megami Tensei V est sorti depuis quelques jours sur Switch, et certains fans de la licence se demandent déjà si le titre d’Atlus pourrait arriver sur d’autres plateformes à l’avenir. Si le studio n’a encore rien indiqué dans ce sens pour le moment, le dataminage du jeu semble avoir fourni quelques indices concernant des versions PS4 et PC.

Un portage en route ?

Comme PCGamesN l’a déniché, un dataminer spécialisé dans les jeux liés à Persona a trouvé des occurrences des plateformes PS4 et PC dans les fichiers du jeu, tout comme des options graphiques qui permettent d’ajuster la qualité des textures, la résolution et bien d’autres choses, qui sont donc typiques de ce qu’un jeu propose sur PC.

Etant donné qu’une version PC du jeu était mentionnée dans le fameux leak GeForce un peu plus tôt dans l’année, et le fait que le remaster de Shin Megami Tensei III était aussi sorti sur PS4 et PC, on pourrait aisément penser que de tels portages sont probables, bien qu’ils ne soient pas officiels pour l’instant.

Shin Megami Tensei V est pour le moment uniquement disponible sur Nintendo Switch. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.