Shin Megami Tensei V : Vengeance est officiellement annoncé

Après la rumeur, place aux faits

Il est parfois amusant de constater combien les choses vont vite dans l’actualité du jeu vidéo. Il y a deux jours nous vous parlions du listing d’une nouvelle version de Shin Megami Tensei V par l’organisme de classification du jeu vidéo coréen. Aujourd’hui, à l’occasion du Nintendo Direct Showcase Partner, nous apprenons que ladite version est bel et bien sur les rails, et même qu’il s’agit d’un peu plus que ce que l’on supposait en premier lieu.

En effet, Shin Megami Tensei V : Vengeance ne se contente pas d’être une bête version « complète » du jeu de base, regroupant son aventure originelle et ses DLC. Non, cette nouvelle édition va plus loin, en commençant par s’offrir un tout nouvel arc scénaristique tourné, vous l’aurez compris par vous-mêmes, vers la vengeance ! Une excellente nouvelle pour les fans, qui ont ainsi une bonne raison de se replonger dans son monde post-apocalyptique, qui s’étoffe de nouveaux lieux et de nouveaux démons par la même occasion.

L’autre bonne nouvelle, c’est que cette version n’est pas exclusive à la Switch. Non content de sortir sur la console hybride de Nintendo, Shin Megami Tensei V : Vengeance arrivera en parallèle sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series X|S, ainsi que sur PC via Steam et Microsoft Store. La sortie est prévue le 21 juin prochain sur tous les supports susnommés. A noter que cette version sera disponible en dématérialisé et en physique. Les précommandes ouvriront le 27 février. De quoi permettre aux fans du travail de Atlus de patienter en attendant l’intrigant Metaphor: ReFantazio.