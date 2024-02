Vers une nouvelle édition de Shin Megami Tensei V ?

Petite bourde deviendra grande

Licence auparavant méconnue par chez nous, Shin Megami Tensei, originellement Megaten, s’est révélée au grand jour grâce au concours de l’une de ses séries spin-off, j’ai nommé Persona. Plus précisément, c’est le cinquième volet de cette franchise à part qui a définitivement fait entrer SMT et toutes ses déclinaisons dans la liste des J-RPG renommés hors du Japon, aux côtés de Final Fantasy et Dragon Quest par exemple.

Au point que Atlus s’est laissé allé, ces dernières années, à produire en masse des déclinaisons de Persona 5, bien décidé à capitaliser jusqu’à épuisement sur ce succès surprise, avec tout d’abord une version Royal ajoutant diverses langues européennes, puis Dancing in Starlight, Strikers ou encore Tactica. Plus tôt dans le mois, l’entreprise nippone sortait par ailleurs le remake très demandé de Persona 3, sous-titré Reload, version plutôt bien accueillie dans nos colonnes, et partout ailleurs, du reste.

Alors faut-il voir d’un mauvais œil l’actualité du jour, à savoir le listing, par l’organisme de classification du jeu vidéo coréen, d’une version de Shin Megami Tensei V sous-titrée Vengeance ? Difficile à dire, pour le moment, d’autant que tout ce que l’on sait tient sur un timbre poste : il est fait mention d’une version dite « complète » du jeu de base. Pas de scénario inédit à la manière d’un SMT IV : Apocalypse ? On évitera de se prononcer pour le moment, surtout avant d’avoir plus de matière à décortiquer.

En l’état, on se contentera de constater ce qui peut l’être : une nouvelle version du très bon RPG de Atlus est visiblement en chemin. Peut-être s’agit-il simplement d’un portage à destination des consoles de nouvelle génération, ou du PC, dans la mesure où Shin Megami Tensei V n’est actuellement disponible que sur Nintendo Switch. C’est une explication qui fait sens. En attendant plus d’informations, on tâchera de ne pas trop spéculer !