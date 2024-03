La Vengeance prend de l’avance

Officialisé lors du Nintendo Direct du mois dernier, Shin Megami Tensei V : Vengeance est une nouvelle version du JRPG sorti en 2021 en exclusivité Switch. Trois ans plus tard, le titre revient sur l’ensemble des plateformes avec quelques nouveautés. Initialement daté au 21 juin, on apprend que le jeu sortira désormais le 14 juin 2024. Une semaine d’avance donc, comme nous l’apprend le récent communiqué de l’éditeur nippon.

Rien de plus à signaler. Atlus ne précise pas vraiment les raisons de ce décalage, bien que l’on imagine que c’est une question de planning, peut-être pour mieux coïncider à tous les événements attendus en juin. Notez tout de même que si vous avez déjà précommandé le titre, en physique ou en numérique, aucune action de votre part n’est requise puisque votre copie arrivera bien à l’heure, pile pour cette nouvelle date.

Rappelons que Shin Megami Tensei V : Vengeance reprend l’aventure sortie il y a trois ans avec quelques ajouts. On nous promet un nouvel embranchement scénaristique, de nouvelles zones, de nouveaux démons, une amélioration du système de combat plus fluide et des graphismes réhaussés, notamment pour coller aux nouvelles plateformes où le titre sera disponible (Steam, PS4, PS5, Xbox One et Series, en plus de la Switch). Rendez-vous donc le 14 juin.