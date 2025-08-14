Shawn Layden dit tout le mal de ce qu’il pense des abonnements type Game Pass, qui ne seraient pas inspirants pour les studios

Derrière la rentabilité, un potentiel manque d’inspiration ?

Les débats autour du Game Pass sont en quelque sorte devenus des marronniers qui reviennent non pas tous les ans, mais tous les mois. Layden livre aujourd’hui son impression sur ce type d’abonnement, sans passer par l’angle de la rentabilité du service, même s’il pense qu’à l’avenir, cela encouragera le public à acheter de moins en moins de jeux :

« Je pense que c’est un danger. Regardez ce qui est arrivé à la musique. Dans l’esprit du public, la musique ne coûte rien. Elle devrait être gratuite. Spotify, c’est quoi ? C’est 15 dollars par mois environ, mais presque plus personne n’achète de musique. »

L’exemple du marché de la musique revient lui aussi régulièrement dans ces débats, mais ce qui intéresse Layden ici, c’est plutôt de montrer que ce type d’abonnement serait surtout un danger pour les studios qui produisent des jeux qui ont pour vocation d’arriver directement dans le Game Pass, surtout ceux qui développent des AAA :

« Le Game Pass est-il rentable ? Le Game Pass n’est-il pas rentable ? Qu’est-ce que cela signifie ? Ce n’est vraiment pas la bonne question à poser, de toute façon. On peut faire toutes sortes de manipulations financières pour n’importe quel service d’entreprise afin de le faire paraître rentable si on le souhaite. On retire suffisamment de coûts, on les exclut du bilan et, oh, regardez, c’est rentable maintenant. Le vrai problème pour moi, avec des services comme le Game Pass, c’est : est-ce sain pour les développeurs ? »

Il continue :

« Ils ne créent pas de valeur, ne mettent pas leur création sur le marché en espérant qu’elle explose, ne partagent pas les bénéfices, ne gèrent pas les dépassements, et tout ce genre de choses. C’est juste : « Vous me payez X dollars de l’heure, je vous ai créé un jeu, voilà, allez le mettre sur vos serveurs. » Je ne pense pas que ce soit vraiment inspirant pour les développeurs de jeux. »

Une opinion assez tranchée qui ne fait que relancer une grande interrogation autour d’un type de consommation qui est encore trop neuf pour que l’on puisse avoir un réel recul sur le sujet. Mais les discussions autour de ces abonnements devraient continuer pendant encore un moment.