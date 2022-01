Shadow Warrior 3 sortira finalement le 1er mars 2022

Shadow Warrior 3 faisait partie de cette très longue liste des jeux que l’on attendait en 2021, mais qui nous ont fait faux bond et qui ont été repoussés en 2022. On ne savait pas quand le titre de Devolver allait réapparaitre, puisque aucune période de sortie n’avait été indiquée, mais bonne nouvelle, l’attente ne devrait plus être si longue.

Le mois de mars commence a être chargé

C’est du moins ce que laissent supposer les pages PlayStation Store et Microsoft Store du jeu. Gematsu a en effet remarqué que ces dernières venaient d’apparaître, et listent le jeu pour une sortie le 1er mars prochain. Au moins, on peut dire que techniquement, il évite le mois de février complétement bouché (même si bon, pas tellement).

On notera que le bundle de précommande du jeu donne aussi accès à Shadow Warrior et à Shadow Warrior 2, ainsi qu’à un skin limité pour le troisième épisode. L’éditeur n’a pas encore communiqué sur cette date, qui semble avoir été mise en ligne un peu en avance.

Shadow Warrior 3 est attendu sur PC, PS4 et Xbox One.