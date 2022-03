Shadow Warrior 3 : Un FPS court mais défoulant ? Test en vidéo

Après avoir pris quelques libertés dans le second opus, la franchise revient à quelque chose de plus classique avec Shadow Warrior 3. Des niveaux mieux maîtrisées, qui cachent toujours un jeu d’action en vue à la première personne nerveux et particulièrement jouissif. Mais est-ce que cette nouvelle aventure du studio polonais Flying Wild Hog est réussie ? C’est ce que l’on essaye de voir ensemble en moins de 5 minutes dans ce test vidéo.

Shadow Warrior 3 est d’ores et déjà disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.