Shadow Warrior 3: Definitive Edition aura droit à sa boîte en mai, uniquement sur PlayStation

Après deux premiers épisodes réussis, la licence Shadow Warrior est revenue l’année passée avec un troisième volet. Dans celui-ci, on y retrouve notre cher Lo Wang, à travers une aventure pleine d’action et d’hémoglobine. Pas aussi transcendant que ses prédécesseurs, la faute à un contenu un peu limite et quelques imperfections, Shadow Warrior 3 a tout de même tenu à embellir sa plastique avec une Definitive Edition. Celle-ci est sortie il y a quelques jours mais une bonne nouvelle attend les collectionneurs et collectionneuses : une version boîte arrive.

Où acheter Shadow Warrior 3: Definitive Edition en physique ?

Si l’édition définitive est proposée sur les stores numériques, on apprend aujourd’hui d’une édition physique sera prochainement commercialisée. Devolver Digital et le développeur Flying Wild Hog se sont rapprochés du distributeur Just for Games pour proposer une version boîte. Malheureusement, celle-ci n’arrivera pas sur Xbox : seules les consoles PlayStation sont concernées.

Vous retrouverez ainsi une édition physique pour Shadow Warrior 3: Definitive Edition au prix conseillé de 39.99€. La majorité des revendeurs viennent d’ouvrir leurs précommandes, à l’instar d’Amazon. Celle-ci sortira le 19 mai 2023 et regroupe le jeu initial ainsi que tous les ajouts de cette mise à jour (à savoir de nouveaux modes de jeu et des défis supplémentaires). Si vous souhaitez l’acheter, n’hésitez pas à passer par le comparateur de prix plus haut : cela vous permet de dénicher en temps réel le meilleur tarif du moment mais aussi de soutenir notre site.

Shadow Warrior 3: Definitive Edition est maintenant disponible sur PC et les deux générations de consoles. Les possesseurs de l’édition d’origine peuvent profiter d’une mise à niveau gratuite pour recevoir les améliorations et autres nouveautés apportées sur cette mouture. Pour en savoir plus sur le titre initial, vous pouvez consulter notre test complet.