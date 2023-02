Shadow Warrior 3 Definitive Edition annoncé PC, PS5 et Xbox Series pour le 16 février

Lo-Wang est de retour, non pas pour un nouvel épisode mais pour une nouvelle version de Shadow Warrior 3. Le studio Flying Wild Hog et Devolver Digital ont annoncé la sortie d’une Definitive Edition pour leur dernier jeu d’action, à destination du PC et des consoles nouvelle-génération, PlayStation 5 et Xbox Series S|X. Date de sortie, nouveautés, améliorations… Voici ce que l’on peut en attendre.

Enfin une version complète ?

Sorti il y a bientôt un an sur ancienne génération, Shadow Warrior 3 avait su nous convaincre avec son gameplay toujours aussi nerveux. Mais il n’avait pas réussi à totalement nous satisfaire, la faute à un contenu famélique et un manque de peaufinage sur plusieurs aspects. L’annonce d’une Definitive Edition qui apporte quelques nouveautés est donc une bonne nouvelle.

Celle-ci apporte plusieurs nouveaux modes, à commencer par un mode Survie qui permet de se castagner dans trois arènes de combat. Disponibles après avoir terminé l’histoire principale, celles-ci octroient également des skins d’armes si vous arrivez à les boucler. Un New Game Plus est aussi ajouté, l’occasion de refaire le scénario en gardant ses atouts. Une sélection des chapitres est aussi disponible, mais aussi plusieurs modes de difficulté, avec un mode Hardcore, qui comme son nom l’indique, est plus difficile, tandis que un mode Hero limite les réapparitions de Lo-Wang et vous incitera à exécuter des Finishers spectaculaires.

Bien sûr, l’arrivée sur nouvelle génération s’accompagne de plusieurs optimisations : les versions PlayStation 5 et Xbox Series S|X bénéficient d’une attention toute particulière avec des améliorations telles que la prise en charge des retours haptiques et du son de la DualSense ainsi que différents modes graphiques. Il est possible de choisir de jouer en 60 images par seconde ou en 4K 30 fps.

La Definitive Edition de Shadow Warrior 3 sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S le 16 février 2023. A noter que si vous possédez déjà le jeu sur PlayStation 4, Xbox One ou PC, vous pourrez profiter de ces ajouts via à une mise à jour (gratuite).