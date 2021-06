Shadow Warrior 3 s’offre un nouveau trailer qui ne fait pas dans la dentelle

Histoire de commencer fort la conférence déjantée de Devolver Digital, l’éditeur balance un nouveau trailer intense pour Shadow Warrior 3.

Un trailer qui défonce, et qui se la joue DOOM à fond

A défaut de ne toujours pas dévoiler une date de sortie officielle en bonne et due forme, Shadow Warrior 3 continue de montrer un peu plus de gameplay pour le bébé de Flying Wild Hog. Comme nous avions pu le voir maintes fois sur les précédentes bande-annonce, Shadow Warrior 3 reprend pas mal de mécaniques de DOOM Eternal en y incorporant des exécutions bien sanglantes, et un arsenal aussi complet que dément.

Le tout, dans une esthétique et une bande-son complètement dans l’ADN de la franchise. De plus, on retrouvera évidemment la possibilité d’utiliser les éléments du décor afin de dézinguer plus aisément nos adversaires démoniaques. Autrement dit, Shadow Warrior 3 s’annonce clairement aussi fun et jouissif que les deux premiers volets, avec une petite touche de DOOM qui devrait faire plaisir et une narration qui on l’espère, soit aussi trépidante et barrée que le précédent opus.

Shadow Warrior 3 est toujours prévu pour cette année, sans plus de précisions sur PC, PS4 et Xbox One. Les versions PS5 et Xbox Series ne sont toujours pas de la partie visiblement, même s’il ne fait pas de doute que cela devrait arriver en amont de la sortie du soft prochainement.