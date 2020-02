La série God Wars dépasse les 300 000 jeux distribués

C’est une très bonne nouvelle pour l’éditeur Kadokawa Games. La société japonais vient d’annoncer que le total des jeux distribués dans le monde cumulés aux ventes numériques de la série God Wars avait dépassé les 300.000 unités dans le monde. Un chiffre plus que correct dont se félicite l’éditeur.

En attendant la suite

Ce chiffre de ventes regroupe la sortie de God Wars: Future Past, titre original sorti en 2017 sur PS4 et PlayStation Vita, God Wars: The Complete Collection, version ultime et complète parue sur les mêmes consoles en plus de la Switch en 2018 et le portage PC qui a fait son apparition sur Steam en juin 2019.

Rappelons que God Wars est un RPG tactique avec des combats au tour par tour avec une difficulté relativement élevée et un enrobage old-school. Une suite, God Wars 2, a été annoncée en juillet 2018 et continue tranquillement son développement. Il s’agira d’un prolongement à l’histoire mais nous n’avons pas plus d’informations pour l’instant.