Selon Apple, le nouvel iPhone 16 est capable de faire tourner des jeux AAA

La version Pro ne sera plus nécessaire

L’iPhone 16, qui sortira le 20 septembre, se veut être une vraie évolution des derniers modèles en incorporant un processeur 30% plus puissant que l’iPhone 15, tout comme son GPU qui est lui aussi nettement supérieur. L’appareil a donc droit à une meilleure architecture, centrée sur le chipset A18, qui offre de meilleures performances un peu partout, et surtout en jouant.

Apple se vante donc désormais de voir son iPhone 16 être capable de propulser des jeux AAA relativement récents, à l’image d’Assassin’s Creed Mirage et Resident Evil 4. Et si vous avez l’impression d’avoir déjà entendu ce discours, c’est normal. Ce sont les mêmes jeux qui sont sortis sur l’App Store pour l’iPhone 15 Pro. Cependant, plus besoin d’avoir une version Pro du dernier iPhone ici, seule la version de base suffira. Une économie de quelques centaines d’euros, en somme.

Ce qui veut dire que ces versions iOS pourront s’adresser à un plus grand public, étant donné que les versions Pro de smartphones Apple ne sont pas les plus populaires. Cela sera-t-il suffisant pour faire en sorte que ces portages ne soient pas d’énormes échecs ? Rien n’est moins sûr, tant ces portages ne collent pas forcément à la demande du public aujourd’hui.