Vous n’êtes pas sans savoir, à moins de vivre dans une grotte coupée de toute technologie, que bons nombres de pays dans le monde sont entrés en phase de confinement pour au moins 15 jours si ce n’est plus. Certains secteurs d’activités sont plus touchés que d’autres et donc certains d’entre vous sont forcés de rester à la maison. C’est ici que nous essayons de vous venir en aide en vous proposant différents jeux, de tous les styles, sur une multitude de plateformes.

Nous allons donc vous proposer plusieurs jeux vidéos à faire seul ou à plusieurs, que ce soit sur consoles traditionnelles ou sur PC. La panoplie sera ainsi complète et vous disposerez de pleins d’idées pour faire passer le temps et peut-être découvrir certaines pépites que vous n’aviez pas terminées ou pris le temps d’essayer. Voici sans plus attendre la liste des titres avec leur plateforme ainsi que la note que nous leur avons attribué lors de leur test.

Sélection de jeux vidéo

Persona 5 Royal (PlayStation 4)

Ahhhh Persona 5 Royal… Le J-RPG ultime fait son retour dans une édition complète qui introduit la traduction française ainsi que 30h de jeu supplémentaire par rapport à Persona 5. En plus de cela, certains donjons et boss ont été remodelé afin de rendre l’aventure plus agréable et meilleure. Et comme si ce n’était pas suffisant des mini-jeux et de nouvelles musiques ont aussi été ajoutées, de quoi décidément ravir les fans de Persona 5.

Animal Crossing New Horizons (Nintendo Switch)

Dans Animal Crossing New Horizon, le dernier titre phare de la licence, vous pourrez complètement vous laissez aller au dépaysement. Sur votre île personnalisable, vous pourrez cueillir des fruits, planter des arbres, arranger votre maison avec différents meubles, attraper des insectes, pêcher toute sorte de poissons… Le tout jusqu’à 7 personnes en ligne pour plus de plaisir et de partage. Exclusivité Nintendo Switch, le titre promet pas mal d’heures de jeu en perspective dans un monde idyllique qui vous fera paraître l’enfermement forcé plus agréable à supporter.

The Witcher III: Wild Hunt (PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch)

Classique mais efficace, The Witcher 3 pourra vous occuper durant de longues heures dans le monde du sorceleur. Disponible sur toutes les plateformes, le plus souvent à petits prix, le titre vous embarque dans une aventure au contenu gargantuesque où les quêtes annexes font presque office de quêtes principales. Geralt n’attend que vous pour sortir sa lame d’argent et pourfendre un maximum de monstres, à moins que vous ne préfériez jouer de votre charme afin de conquérir le cœur de ces dames.

Ori and the Will of the Wisps (Xbox One, PC)



Si vous souhaitez vous échapper le temps de quelques heures dans un monde plus féerique, Ori and the Will of the Wisps est le candidat parfait pour cela. Cette suite est d’une maîtrise assez rare et est sans doute l’un des meilleurs metroidvania de ces dernières années, en plus d’être terriblement touchant. Avec un gameplay plus complet que celui du premier épisode, une direction artistique toujours aussi charmante et une bande-son à tomber, le titre figure sans conteste dans les titres à faire en ce début d’année, et vous offrira une bulle d’air bienvenue durant cette période. Pour ne rien gâcher, Ori and the Will of the Wisps est disponible dans le Xbox Game Pass sur PC et consoles, histoire de le découvrir sans se ruiner.

Stardew Valley (PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch)

Vous avez besoin de prendre l’air et de vous relaxer avec toutes ces actualités moroses ? Pas de panique, Stardew Valley est là pour vous aider ! Dans ce jeu de relaxation ultime, vous êtes un ou une jeune héritier(e) qui emménage à la campagne dans la vieille ferme léguée par son grand-père et qui devra redonner toute sa splendeur d’antan à la vallée. Ici pas d’objectif obligatoire, seulement des pistes pour vous apprendre de nouvelles choses ou vous donner des idées, mais la progression se fait à votre rythme. Vous pourrez aller miner, cultiver vos terres et même avoir des relations sociales avec les autres habitants du village. Le titre est jouable jusqu’à 4 personnes en ligne pour encore plus de plaisir et jardiner avec vos amis ou votre famille.

Football Manager 2020 (PC, Google Stadia)

Si vous êtes un aficionado de football, alors Football Manager 2020 est là pour vous réconforter. Avec l’arrêt de tous les championnats, en France comme à l’étranger, plus un seul match n’est diffusé et les saisons devraient reprendre aux environs de la fin mai, voir de la mi-juin dans le meilleur des cas. Le jeu vous permettra d’avoir votre dose de football en prenant les commandes d’un club afin de lui faire gagner un maximum de titres. A moins que vous ne tentiez de faire monter votre club de national au plus haut sommet de l’échelon en gagnant la Ligue des Champions.

Dreams (PlayStation 4)

Vous avez un esprit créatif mais vous manquiez de temps ? Maintenant le temps c’est tout ce que vous avez et vous allez donc pouvoir vous pencher pleinement sur votre projet. Avec Dreams tout, ou presque, est possible. Un jeu de course ? Un jeu de plateforme ? Un shoot em up ? Laissez éclater votre imagination et ne vous laissez pas démonter par les longs tutoriels qui peuvent s’avérer fastidieux mais absolument nécessaires pour maîtriser l’outil mis à disposition par Media Molecule.

Rocket League (PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch)

Est-ce que l’on doit vraiment présenter Rocket League, le bébé de Psyonix ? Véritable succès critique et commercial du studio, le jeu est disponible sur quasiment toutes les plateformes existantes et se voit doter d’une scène e-sport plutôt bien suivie. Dans ce titre mélangeant voiture et match de football, vous aurez la possibilité d’affronter d’autres joueurs dans différents modes de jeu. Des classiques (1vs1 à 4vs4), aux plus fous (mode hockey, mode basket) et même des matchs classés (dans toutes les catégories) pour les plus compétiteurs d’entre vous, les développeurs ont pensé à tout le monde. Vous pourrez en plus personnaliser votre battle car avec divers accessoires aussi loufoques les uns que les autres.

Abzu (PlayStation4, Xbox One, PC, Nintendo Switch)

Abzu est un titre onirique au même titre que Journey ou Flower. Dans une ambiance très aquatique, aux teintes de couleurs diverses, vous prenez le contrôle d’une plongeuse qui va explorer les fonds marins à la recherche de trésors enfouis. Graphiquement, le titre est très joli et son ambiance relaxante vous donnera envie de chercher dans chaque recoin de l’océan. La bande sonore se savoure aussi grâce à un gameplay simple et accessible, qui permettra a tout le monde à la maison de s’essayer à cette parenthèse exotique. Malheureusement, la durée de vie du titre est un peu chiche et ne vous occupera pas plus de 3/4h, de quoi passer un bel après-midi tout de même.

Call Of Duty Warzone (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Call Of Duty Warzone est le Battle Royale récemment sorti sur consoles et PC. Le jeu est free to play et vous permettra donc de vous amuser sans dépenser un seul denier. Il n’est possible pour le moment de ne jouer qu’en solo ou en escouade de trois personnes, les modes duo et quatuor arriveront lors de prochaines mises à jours, mais le titre est très agréable à jouer avec des mécaniques innovantes et une carte très complète. Le jeu est cross plateforme, ce qui signifie que vous pouvez jouer avec un joueur PC si jamais vous êtes sur PlayStation 4 ou Xbox One, idéal pour ne pas être séparé de vos amis.

The Witness (PC, PlayStation 4)

Le jeu The Witness est un puzzle game en monde ouvert où vous devrez résoudre tout un tas d’énigmes dans différents environnements sur une même île. Vos neurones seront mis à rudes épreuve lors de certaines séquences qui utiliseront toutes les facettes d’énigmes possibles et imaginables. Cela ira de le pure logique mathématique à des concepts plus visuels et basés sur la perspective. N’hésitez pas à y jouer avec quelqu’un à côté de vous, deux cerveaux ne seront pas de trop face à certains problèmes qui demanderont une réflexion tirée par les cheveux pour être résolus.

Stellaris (PC, PlayStation 4, Xbox One)

Stellaris est un jeu vidéo en 4X de grande stratégie vous mettant à la tête d’une civilisation galactique. Contrôlez chaque aspect de votre civilisation de sa forme de gouvernement en passant par ses idéologies sans oublier sa puissance militaire. Serez-vous une civilisation xénophile et expansionniste prête à exterminer toutes formes de vie différentes de la vôtre ? Ou militerez-vous pour une galaxie sans guerre où prospérité et partage règnent ? Stellaris est très poussé et va très loin dans la stratégie, sa rejouabilité est juste démente. Préparez la cafetière car si vous êtes pris d’affection pour ce jeu vous ne pourrez pas vous arrêter.

City Game Studio (PC)

City Game Studio est un jeu de gestion/simulation indépendant dans lequel vous devez faire prospérer votre petit studio de jeux vidéo de 1975 à nos jours. Bien qu’il soit encore en accès anticipé, le titre de Binogure Studio possède déjà de nombreuses fonctionnalités allant du développement de AAA au recrutement des membres du personnel, en passant par une gestion poussée des finances. Son contenu assez massif offre une excellente rejouabilité, égalant des maîtres du genre comme Game Dev Tycoon et Mad Games Tycoon. Disponible sur PC via Steam, il devrait sortir officiellement cet automne.

Sélection de livres

Parce qu’il n’y a pas que le jeu vidéo pour s’occuper et que vous préférez peut-être vous poser au soleil sur votre balcon – ou dans votre jardin pour les plus chanceux, ou le soir au coin du feu afin de vous relaxer avec une petite lecture, nous allons vous proposer quelques ouvrages afin de faire passer le temps et vous occuper de la meilleure des manières. Notez que comme la partie jeu vidéo, cette liste n’est pas exhaustive et qu’on a sélectionné au mieux pour tous les goûts. Tous les livres présentés ici sont disponibles au format numérique, afin de vous faire profiter immédiatement sans attendre de livraison dont les délais sont logiquement (très) allongés.

Sekiro – La Seconde vie des Souls

Cet ouvrage vous plongera dans le Japon féodal du titre Sekiro : Shadow Die Twice à travers 272 pages. Vous en saurez plus sur les coulisses du titre ainsi que sur son développement et son succès. Vous y trouverez tout un tas d’analyses sur les différents personnages, le scénario ou encore ses thématiques. Un ouvrage à transporter facilement grâce à ses formats ePub et MOBI et dont nous vous avions parlé à l’heure de sa sortie.

La Révolution arcade de SEGA. De 1945 à nos jours.

Si vous êtes fans de l’entreprise phare SEGA dont on ne doit plus faire la présentation, alors le livre présenté ici devrait vous ravir. Doté de 280 pages, vous y apprendrez l’histoire de la firme, de sa création durant la guerre des clones à ce qu’elle est aujourd’hui ainsi que divers anecdotes, le tout dans un style très léger qui vous fera dévorer toutes ces pages très facilement. Mais l’ouvrage se veut suffisamment varié pour plaire à tout le monde et pas seulement aux aficionados de jeux vidéo. Si jamais le doute persiste, allez jeter un œil à l’article de notre cher Ludvig.

Qui est le chevalier noir ? Batman à travers les âges

Si vous êtes plutôt fan de super-héros, l’ouvrage qui traite du héros de l’univers de DC Comics ci-dessus est celui qu’il vous faut. La lecture est aisée et cohérente, en plus de traiter toutes les facettes du personnages ainsi que celui de son entourage. L’auteur aborde la franchise aussi bien dans l’univers du comics que des jeux vidéo dérivés de type LEGO. Avec 352 pages, vous aurez de quoi approfondir vos connaissances sur le chevalier noir. Pour voir l’avis de Ludvig sur le bouquin c’est par ici que ça se passe.

Qui est le Tisseur ? L’extraordinaire Peter Parker

Pour ne pas faire de jaloux, on a la bonne idée de vous proposer une icône du monde de Marvel. Encore une belle édition de Third Editions qui va nous plonger dans le quotidien de Peter Parker, l’homme qui se cache sous le costume de l’homme araignée plutôt que de se concentrer sur le héros lui-même, d’où le titre du bouquin. A noter que le livre est plutôt destiné à un public averti et connaisseur de Spider-Man, les novices auront du mal à accrocher tant les connaissances de bases sont nécessaires pour apprécier le bouquin à sa juste valeur. Comme d’habitude, vous trouverez toute les informations grâce à la présentation faite sur le site.

Bamboo

Direction le site internet de Bamboo afin de profiter de leur offre gratuite qui vous occupera durant le confinement sans vous faire débourser un seul euro. Vous y retrouverez sur le site même des extraits de BD totalement gratuits afin de vous donner de quoi lire et une idée dans l’éventualité d’un achat. Dans l’onglet « Bonus » du site, vous trouverez également des jeux et des coloriages (plutôt à destination des enfants) qui permettront d’occuper une partie de la journée. N’hésitez pas non plus à vous abonner à leur newsletter afin d’accéder à plus de 40 BD complètes gratuitement !

Jeux de société

L’enfermement peut-être également l’occasion de ressortir vos jeux de société et de vous poser autour d’une table avec votre famille (car oui vous ne pouvez pas voir vos amis ! Restez chez vous on vous dit). On passera sur les classiques jeux que tout le monde (ou presque) possède à la maison comme le Monopoly, le Cluedo ou un jeu de cartes de type UNO.

Board Game Arena

Vous voulez quand même jouer avec vos amis malgré le fait de ne pas pouvoir les voir ? Pas de panique c’est possible grâce à Board Game Arena ! Le site internet vous permet de jouer en ligne sur votre ordinateur ou tablette avec n’importe qui sur environ 175 jeux. Un article de notre cher Antoine vous explique tout cela en détail, notamment les différences entre la version gratuite et la version premium de l’abonnement.

Le Print’n’Play

Il y a quelques jours, Antoine vous expliquait à travers un article très bien construit comment imprimer des jeux de société à partir de chez vous. Vous y retrouverez une sélection de jeux ainsi que les liens afin de télécharger et d’imprimer les documents à la maison. Il y en a pour tous les styles et il y a même des titres qui peuvent se jouer en solitaire, comme quoi on a pensé à tout le monde. C’est peut-être l’occasion d’initier certaines personnes à des jeux moins connus que les classiques mais tout aussi jouissifs.

Votre imagination

Enfin le moyen le plus simple pour vous occuper sans avoir à vous creuser la tête c’est votre imagination et quelques feuilles de papier. Vous voulez réfléchir vite et vous taper de bonnes barres ? Un bic et une feuille de papier suffisent, vous pouvez jouer Au petit Bac, où vous devrez trouver toute une série de mots commençant par une lettre précise dans différentes catégories. Voici une liste pour vous donner des idées de thèmes.

Autre jeu classique et pourtant tout aussi amusant, le Pictionnary, où vous n’avez besoin que du matériel cité ci-dessus et où vous devrez dessiner du mieux possible pour faire deviner votre mot. Les possibilités sont nombreuses et il n’y a ici que quelques exemples afin de vous donner des pistes. N’hésitez pas à consulter internet qui sera votre grand ami dans vos recherches d’occupations.