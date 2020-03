En cette période de confinement il nous semblait assez étrange de parler de sorties de jeux de société, alors qu’une très grosse partie de l’industrie est en stand-by, que l’ensemble des boutiques sont fermées. Nous avons donc eu l’idée de vous parler plutôt de solutions pour jouer aux jeux de société, tout en restant chacun chez soi. Cette solution, c’est le site internet Board Game Arena.

Créé en 2011, Board Game Arena a été lancé à partir d’un constat : comment jouer à un jeu de société quand on est tout seul chez soi, que personne autour de nous ne veut pas jouer, et que, comme dans ce cas précis, notre bar à jeux favori est fermé ? Eh bien avec ce site internet, il est possible de le faire, gratuitement qui plus est ! Pour parler d’ailleurs de statistique, aujourd’hui nous parlons de 1,8 millions d’inscrits, et 175 jeux disponibles, entre la version gratuite du site et le micro abonnement premium.

Que propose Board Game Arena ?

Passé donc la rapide inscription, vous vous retrouvez face au menu du site, avec la possibilité de jouer, de voir l’ensemble des jeux disponibles, ou encore de voir l’ensemble de la partie communautaire du site. Car oui, comme vous vous en doutez, vous allez pouvoir faire en sorte de jouer avec vos amis ! L’ensemble fonctionne tout comme n’importe quelle plateforme communautaire, il vous suffit d’échanger vos pseudos et le tour est joué.

Faites un tour du côté de la liste des jeux, vous permettant de voir l’ensemble des jeux disponibles, mais surtout de les ajouter à vos jeux favoris. On retrouve tout autant des grands classiques comme les échecs, mais aussi un Dice Forge, que nous ne pouvons que vous conseiller. C’est aussi ça qui rend ce site aussi bien pensé, c’est qu’il s’adresse à tout le monde, à tous les publics friands de jeux de société.

Le site est de plus très bien pensé car il vous propose de nombreuses informations une fois sur la page d’un jeu. Il est ainsi tout à fait possible d’apprendre totalement un jeu grâce à Board Game Arena. Cela permet aussi de tester de cette manière certains jeux, pour ensuite savoir si oui on non, nous allons l’acquérir par la suite.

La force de Board Game Arena

Car la grosse force de Board Game Arena, c’est qu’il s’occupe intégralement de la partie respect des règles du jeu. Vous n’aurez que besoin de jouer, de concevoir vos stratégies. C’est rare de se retrouver ainsi dans une situation où on peut véritablement jouer le jeu de la façon la plus pure possible. Ici, pas de triche possible !

Comme nous vous le disions, la plateforme est gratuite sur une bonne partie, mais propose un abonnement payant pour débloquer l’ensemble des jeux. L’abonnement permet notamment de développer les applications internes de chaque jeu, mais aussi de pouvoir négocier avec les éditeurs les droits des jeux.

Car oui, jouer à Carcassonne sur votre site internet alors qu’une version digitale officielle a vu le jour sur toutes les consoles, cela paraît logique que vous ne puissiez y jouer gratuitement librement. Pour cela deux formules existent : les 4 € mensuel, ou un abonnement annuel revenant à 2 € par mois. Une somme au finale assez risible qui s’explique aussi de l’aveu des créateurs de la plateforme.

Car pour eux, la volonté n’est pas de subsister à la pratique du jeu de société de façon classique bien au contraire. Ils voient Board Game Arena comme un complément, permettant de faire des tests puis son choix avant d’aller en boutique. Il n’est donc pas étonnant d’avoir vu il y a quelques années le jeu Les Inventeurs (édité par Bombyx) être proposé en avant première sur le site quelques moments avant la sortie de ce dernier.

En bref, si vous souhaitez jouer avec vos amis à distance, Board Game Arena est un choix tout trouvé ! De plus c’est en grande partie gratuit donc n’hésitez pas, foncez et on se retrouve autour d’une table.