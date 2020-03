Sekiro : la seconde vie des Souls est disponible aujourd’hui

Grosse sortie de l’année 2019, Sekiro continue de faire couler de l’encre et de faire battre les cœurs. Pendant des semaines, des mois, tout le monde n’a eu que ce mot à la bouche : GotY, pour le dernier jeux en date du studio FromSoftware.

Et l’histoire ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Après tout, nous vous l’annoncions il y a de cela quelques semaines, Sekiro va connaître une adaptation en manga. Mais ce n’est pas de cette adaptation dont il est ici question.

Third et Sekiro, une grande histoire d’amour

Comme le titre ci-haut l’indique, c’est bien d’un livre estampillé Third Editions dont il est question. L’éditeur l’avait déjà révélé il y a quelques mois : un livre traitant du dernier titre du studio à qui l’on doit Dark Souls va paraître. Signé Ludovic Castro, cet ouvrage sort aujourd’hui dans nos librairies !

Comme toujours, l’ouvrage est disponible en deux éditions : une first print et une standard. La couverture de l’édition first print est celle présente dans l’image d’en-tête, tandis que celle de l’édition standard est celle présente dans l’encart ci-après.

L’édition standard est disponible au prix de 24,90€, tandis que l’édition first print est disponible au prix de 29,90€. La seconde, quant à elle, n’est disponible que sur le site officiel de l’éditeur.

Du haut de ses 272 pages, cet ouvrage revient sur le succès du titre du studio japonais ainsi que sur le développement de ce dernier. Pour ceux qui succomberaient au charme de l’édition first print, cette dernière comprend également un ex-libris et la version eBook du livre.

Un magnifique ouvrage à posséder pour celles et ceux qui aimeraient (re)plonger dans le Japon féodal de Sekiro.