Sega annoncera le prochain jeu Yakuza le 27 septembre

Alors que l’on attend encore la venue de Yakuza Like a Dragon dans nos contrées européennes, Sega s’apprête à dévoiler aux yeux de tous le prochain jeu issu de la série. L’éditeur vient de nous donner rendez-vous pour la révélation alors prenez bien votre agenda, cela sera très prochainement présenté. Décidément, après le film récemment confirmé, la franchise se porte très bien.

Le prochain Yakuza est en route

Le futur jeu Yakuza sera présenté au cours d’une diffusion ce week-end, plus précisément, cela se fera pendant le Sega Nama broadcast at Tokyo Game Show 2020 ce dimanche 27 septembre à 13 heures (heure française). Une présentation qui sera notamment animée par la co-présentatrice Ayana Tsubaki.

Pour l’instant, on ne sait pas s’il s’agit d’un spin-off ou d’une toute nouvelle entrée à la série que l’on pourrait considérer comme Yakuza 8. Certains fans espéreront sans doute un éventuel Dead Souls 2 tandis qu’une à Judgment n’est pas à écarter non plus. Quoiqu’il en soit, on vous en reparlera en temps voulu.