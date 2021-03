Hello Neighbor 2 s’offre un trailer tandis que Secret Neighbor arrive sur PS4, Switch et iOS

La série des Hello Neighbor semble rencontrer le succès puisqu’elle se décline en plusieurs titres. En dehors de la suite de Hello Neighbor que les fans du premier attendent, un spin-off multijoueur était sorti en 2019 sur Xbox One et PC, à savoir Secret Neighbor. Ce dernier va enfin débarquer sur d’autres plateformes très prochainement.

Le voisinage plus actif que jamais

Le studio tinyBuild nous annonce donc que Secret Neighbor va tout d’abord arriver sur PS4 et iOS ce 29 avril prochain, tandis que la version Switch du jeu devra attendre cet été, sans plus de précisions. On peut découvrir un nouveau trailer du jeu qui dévoile quelques images en plus.

Pour celles et ceux qui attendent la vrai suite de la saga, Hello Neighbor 2 a profité de la dernière présentation des jeux indépendants chez Microsoft afin de vanter les mérites de l’intelligence artificielle, qui devrait évoluer pour faire face aux différents stratagèmes.

Elle sera notamment en mesure de détecter si le joueur recoure à une certaine forme de routine, et sera capable d’utiliser les mêmes objets que lui dans les mêmes conditions. De quoi donner quelques sueurs froides.

Hello Neighbor 2 sera disponible sur PC et Xbox Series en 2021.