Accueil » Actualités » Season: A Letter to the Future : Un voyage réussi ? Notre test en vidéo

Passé quelque peu inaperçu à cause des grosses sorties de ce début, l’innovant Season: A Letter to the Future mérite que l’on s’y attarde un moment et que l’on regarde ce que Scavengers Studio nous a préparé. Ce road-trip atypique nous plonge dans un monde au bord de la destruction, mais plutôt que de le sauver, il sera surtout question de promenade à vélo et de scrapbooking dans la nature.

Une proposition pas comme les autres qui peut interroger, c’est pourquoi nous vous proposons ici notre test vidéo du jeu avec nos propres captures afin de vous en dire plus à son sujet.

Season: A letter to the future est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Steam et Epic Games Store.